Formel 1: Lando Norris holt erste Pole des Jahres - Red Bull und Ferrari enttäuschen

Lando Norris startet beim Großen Preis von Australien von der ersten Startposition. Weltmeister Max Verstappen landet nur auf Platz drei, Lewis Hamilton aus der vierten Reihe.

Auftakt nach Maß für Lando Norris: Der Formel-1-Vizeweltmeister hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Australien gesichert und ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Im spannenden Qualifying von Melbourne lag der britische McLaren-Pilot knapp vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri (Australien) und Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull). Die hochgehandelten Ferrari mit Charles Leclerc (Monaco) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) enttäuschten dagegen.

Für Norris war es die zehnte Pole Position seiner Karriere. "Es fühlt sich klasse an, ein perfekter Start in das Jahr. Großer Glückwunsch an das Team, das eine tolle Arbeit hingelegt hat. Eine Fortsetzung vom Vorjahr, aber es war erst das Qualifying", sagte er: "Es wird ein hartes Rennen." Leclerc wurde Siebter, Hamilton Achter. Fürs Rennen am Sonntag (5.00 Uhr im Liveticker) wird Regen erwartet.

"Klar, wenn es nass ist, kann immer etwas verrücktes passieren. Aber mal schauen, was kommt", sagte Verstappen, der im Vergleich zum Vortag stark verbessert auftrat: "Auf Platz drei zu stehen - das nehme ich erstmal."