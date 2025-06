Formel 1: Lando Norris vor Spielberg-Qualifying weiter Schnellster

Lando Norris befindet sich wenige Stunden vor dem Qualifying zum Großen Preis von Österreich in guter Form.

Im dritten freien Training am Samstagmittag legte der Brite in seinem McLaren in 1:04,324 Minuten die schnellste Runde hin - und scheint sich vom Debakel in Kanada samt Rennunfall mit Teamkollege Oscar Piastri erholt zu haben. Der WM-Führende setzte im anderen Boliden des Papaya-Teams die zweitschnellste Zeit.

Piastri erlebte allerdings einen Schreckmoment. Nach einem minimalen Ausritt in einen Kiesstreifen vor der letzten Kurve fing er seinen Boliden spektakulär ab. Seine Crew an der Box musste kleine Teile an seinem Unterboden kleben.

Im Kampf um die Pole Position bleiben die McLaren die Topfavoriten. Vor allem das vorhergesagte sonnige und warme Wetter, die zu höheren Streckentemperaturen führen dürfte, käme ihrem MCL39 entgegen.

Weltmeister Max Verstappen wurde beim Heimspiel seines Teams auf dem Red Bull Ring derweil wie im zweiten Training Dritter. Neue Teile brachten ihn aber vorerst in Schlagdistanz, knapp zwei Zehntel fehlten auf Norris. Dahinter reihten sich Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton in ihren Ferraris ein.

Der Emmericher Nico Hülkenberg wurde in der dritten Session in Folge von Teamkollege Gabriel Bortoleto (10.) geschlagen. Der 37-Jährige hatte tags zuvor offenbar mit Balanceproblemen zu kämpfen, knabberte als 13. nun aber etwas an den Top 10. In der Steiermark jagt Hülkenberg seinem dritten Punkteergebnis in Folge hinterher.

Ob Norris sich aber wirklich vom Rennunfall mit Piastri erholt hat, wird das Qualifying (16.00 Uhr/Sky) im weiteren Verlauf des Tages zeigen. Zuletzt leistete er sich in einigen entscheidenden Momenten folgenschwere Fehler.