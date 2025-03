Formel 1: Lewis Hamilton holt sich Pole für Sprintrennen in China - Debakel für Red Bull

Lewis Hamilton hat einen ersten Erfolg im Ferrari gefeiert. Im Sprint-Qualifying von China war der Brite Schnellster vor Max Verstappen.

Lewis Hamilton hat zum Auftakt des Rennwochenendes in China eine kleine Wiedergeburt gefeiert - und arbeitet gemeinsam mit Weltmeister Max Verstappen gegen die befürchtete Langeweile in der Formel 1 an.

Der Rekordweltmeister im Ferrari sicherte sich am Freitag überraschend den ersten Startplatz für den Sprint von Shanghai, mit 1:30,849 Minuten lag er in der Qualifikation haarscharf vor Verstappen im Red Bull.

Oscar Piastri belegte mit dem McLaren Rang drei, sein Teamkollege Lando Norris dagegen leistete sich einen Fehler im entscheidenden Moment.

Der Vizeweltmeister, Sieger des Saisonauftakts in Melbourne und seither als klarer Titelfavorit gehandelt, verpasste auf seiner schnellen Runde eine der letzten Kurven und wird am Samstag nur von Rang sechs in das Kurzrennen starten. Nico Hülkenberg im Sauber holte nur den vorletzten Startplatz.