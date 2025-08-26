Anzeige
Formel 1

Formel 1 - Lewis Hamilton mit emotionalem Posting inmitten der Ferrari-Krise: "Weitermachen, auch wenn es schwierig ist"

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 11:24 Uhr
  • Motorsport-Total

Lewis Hamilton hat einen Beitrag gepostet, der die ganze Formel-1-Welt verwirrt. Mit sehr emotionalen Worten wendet er sich in der Sommerpause an seine Follower.

Kurz vor dem Ende der Formel-1-Sommerpause hat sich Lewis Hamilton in den sozialen Netzwerken gemeldet - mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans.

Hamilton schrieb: "Ich bin immer so dankbar für diese Zeit, für die Möglichkeit, mich auszuruhen und neue Energie zu tanken. Es gibt vieles, worüber ich nachgedacht habe. [...] Wir müssen weitermachen, auch wenn es schwierig ist."

Das klingt wie ein Zwischenfazit zur Formel-1-Saison 2025, Hamiltons erstem Jahr bei Traditionsteam Ferrari - wo der siebenmalige Weltmeister bisher den hohen Erwartungen nicht gerecht wird.

Formel 1 im Jahr 2025: Leclerc klar vor Hamilton

Denn anders als sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc hat Hamilton bislang noch kein Grand-Prix-Podium erzielt und wartet weiter auf seinen Durchbruch in Rot.

Der einzige Höhepunkt kam bereits am zweiten Rennwochenende des Jahres: Hamilton gewann das Sprintrennen in Shanghai.

Danach verlor der Brite sechs Qualifyings in Folge gegen Leclerc und kam nur in zwei Grands Prix vor Leclerc ins Ziel. Der Direktvergleich mit dem Teamkollegen fällt für Hamilton zur Sommerpause deutlich negativ aus.

Beobachter beschrieben Hamiltons bisherige Ferrari-Zeit als "nicht das erhoffte Märchen" und zuletzt räumte Teamchef Frederic Vasseur ein, den Wechsel Hamiltons von Mercedes zu Ferrari "unterschätzt" zu haben.

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher schließt sogar einen baldigen Rücktritt von Hamilton nicht aus, sollte dieser weiter hinterherfahren.

Sebastian Vettel mit Comeback? Weltmeister steuert Segelboot

Hamilton: Auch gepostete Bilder verraten nichts über Zukunft

Ob all das Hamilton zu seinem emotionalen Posting bewegt hat, bleibt unklar. Er selbst nannte die Formel 1 nicht in seinem Beitrag, sondern schrieb von "so vielem", mit dem er und viele andere gerade "konfrontiert" seien - "sowohl individuell als auch global".

Hamilton weiter: "Es ist so wichtig, dass wir das Licht der Wahrheit und der Liebe annehmen und uns um uns selbst kümmern, damit wir uns besser um andere kümmern können. Wir können nicht wegschauen."

Konkreter wurde Hamilton nicht. Auch die dazugehörigen Bilder geben keinen Aufschluss: Sie zeigen Hamilton privat bei Sonnenuntergang an einer Küste, dazu gibt es einen kurzen Clip von einem Segelschiff bei der Fahrt über das Meer.

