Lewis Hamilton hat einen Beitrag gepostet, der die ganze Formel-1-Welt verwirrt. Mit sehr emotionalen Worten wendet er sich in der Sommerpause an seine Follower. Kurz vor dem Ende der Formel-1-Sommerpause hat sich Lewis Hamilton in den sozialen Netzwerken gemeldet - mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans. Hamilton schrieb: "Ich bin immer so dankbar für diese Zeit, für die Möglichkeit, mich auszuruhen und neue Energie zu tanken. Es gibt vieles, worüber ich nachgedacht habe. [...] Wir müssen weitermachen, auch wenn es schwierig ist." Schumacher-Traum geplatzt - Cadillac bestätigt Perez und Bottas für 2026

Die aktuelle Fahrerwertung der Formel 1 Das klingt wie ein Zwischenfazit zur Formel-1-Saison 2025, Hamiltons erstem Jahr bei Traditionsteam Ferrari - wo der siebenmalige Weltmeister bisher den hohen Erwartungen nicht gerecht wird.

Anzeige

Anzeige

Formel 1 im Jahr 2025: Leclerc klar vor Hamilton Denn anders als sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc hat Hamilton bislang noch kein Grand-Prix-Podium erzielt und wartet weiter auf seinen Durchbruch in Rot. Der einzige Höhepunkt kam bereits am zweiten Rennwochenende des Jahres: Hamilton gewann das Sprintrennen in Shanghai. Danach verlor der Brite sechs Qualifyings in Folge gegen Leclerc und kam nur in zwei Grands Prix vor Leclerc ins Ziel. Der Direktvergleich mit dem Teamkollegen fällt für Hamilton zur Sommerpause deutlich negativ aus. Beobachter beschrieben Hamiltons bisherige Ferrari-Zeit als "nicht das erhoffte Märchen" und zuletzt räumte Teamchef Frederic Vasseur ein, den Wechsel Hamiltons von Mercedes zu Ferrari "unterschätzt" zu haben. Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher schließt sogar einen baldigen Rücktritt von Hamilton nicht aus, sollte dieser weiter hinterherfahren.

Anzeige

Anzeige

Sebastian Vettel mit Comeback? Weltmeister steuert Segelboot

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen