Schumacher-Traum geplatzt: F1-Team Cadillac bestätigt Perez und Bottas für 2026

Mick Schumachers Traum von einem Formel 1-Comeback ist erneut geplatzt. Auch bei Neueinsteiger Cadillac ist für den Deutschen im kommenden Jahr kein Stammcockpit frei. Stattdessen hat der Rennstall Sergio Perez und Valtteri Bottas am Dienstag offiziell für seine erste Saison in der Königsklasse bestätigt. Das US-Team setzt im Premierenjahr damit voll auf Erfahrung. Bottas (246 Formel-1-Starts) feiert in wenigen Tagen seinen 36. Geburtstag, Teamkollege Perez (281) wird zu Beginn der Saison 2026 ebenfalls bereits 36 sein. Für beide Piloten, die ihr bislang letztes Formel-1-Rennen beim Saisonfinale 2024 in Abu Dhabi gefahren sind, wird es eine Rückkehr in die Startaufstellung nach einer einjährigen Auszeit. Gemeinsam bringen sie es auf 527 Rennstarts in der Formel 1. "Die Verpflichtung von zwei sehr erfahrenen Rennfahrern wie Bottas und 'Checo' ist ein klares Zeichen unserer Absichten", betont Teamchef Graeme Lowdon und erklärt: "Sie haben schon alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein." "Aber noch wichtiger ist, dass sie verstehen, was es bedeutet, beim Aufbau eines Teams mitzuhelfen. Ihre Führungsqualitäten, ihr Feedback, ihr im Rennsport geschulter Instinkt und natürlich ihre Schnelligkeit werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir dieses Team zum Leben erwecken", so Lowdon. Perez gab 2011 für Sauber sein Debüt in der Königsklasse und schaffte es dort, sich mit guten Leistungen für ein Cockpit bei McLaren zu empfehlen, wo er 2013 Nachfolger von Lewis Hamilton wurde, der zum Mercedes-Werksteam wechselte. Nach einer durchwachsenen Saison verließ er McLaren allerdings nach nur einem Jahr wieder und dockte 2014 bei Force India an. Mit dem Nachfolgeteam Racing Point feierte er 2020 in Bahrain seinen ersten Grand-Prix-Sieg, was ihm 2021 ein Cockpit bei Red Bull einbrachte.

Perez hofft auf "Unterstützung des gesamten Kontinents" An der Seite von Max Verstappen hatte Perez anschließend seine erfolgreichste Zeit in der Formel 1. Für Red Bull holte er in vier Jahren fünf weitere Grand-Prix-Siege, wurde zweimal Konstrukteurs-Weltmeister und zudem 2023 Fahrer-Vizeweltmeister. 2024 stürzte der Mexikaner in der Fahrer-WM allerdings auf Platz acht ab, weshalb Red Bull seinen ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag am Ende des Jahres auflöste. Bei den Bullen wurde Perez zunächst durch Liam Lawson und später durch Yuki Tsunoda ersetzt. Cadillac sei für ihn nun "ein unglaublich spannendes neues Kapitel in meiner Karriere", sagt er und verrät: "Schon bei unseren ersten Gesprächen konnte ich die Leidenschaft und Entschlossenheit hinter diesem Projekt spüren. Es ist eine Ehre, Teil eines Teams zu sein, das sich gemeinsam weiterentwickeln kann, damit wir mit der Zeit ganz vorne mitkämpfen können." Der Mexikaner betont: "Cadillac ist ein legendärer Name im amerikanischen Motorsport, und es ist eine große Verantwortung, ein so fantastisches Unternehmen in die Formel 1 zu bringen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich dieser Aufgabe gewachsen bin." "Ich bin stolz darauf, von Anfang an Teil eines so ehrgeizigen und bedeutungsvollen Projekts zu sein. Ich freue mich sehr, Teil eines so dynamischen Teams zu sein, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam dieses Team zu einem echten Anwärter machen können, zum Team Amerikas. Wir zählen auf die Unterstützung des gesamten Kontinents - und wir wollen alle stolz machen", so Perez.

