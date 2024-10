Wäre Lewis Hamilton heute ein achtmaliger Formel-1-Weltmeister, wenn der ehemalige Rennleiter Charlie Whiting nicht kurz vor dem Beginn der Saison 2019 verstorben wäre? Diese Auffassung vertritt zumindest Günther Steiner in seinem neuen Buch Unfiltered.

Offiziell erscheint dieses erst in wenigen Tagen, doch bereits jetzt zitieren mehrere Medien vorab aus dem Werk, in dem Steiner unter anderem über das kontroverse Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi unter dem damaligen FIA-Rennleiter Michael Masi schreibt.

Dieser hatte das Amt Anfang 2019 übernommen, nachdem Whiting völlig überraschend am Donnerstag unmittelbar vor dem Auftakt der neuen Saison in Melbourne verstorben war. Masi hatte den Job anschließend bis zum berüchtigten Abu-Dhabi-Rennen 2021.

"Ich stimme zu, es war großartige Unterhaltung", wird Steiner zitiert. Aber: "Vom Standpunkt der Regeln aus gesehen war es eine Shitshow biblischen Ausmaßes", so der langjährige Haas-Teamchef, der das Finale an der Boxenmauer hautnah miterlebte.

Bei dem Grand Prix kam es kurz vor Schluss zu einer Safety-Car-Phase und Rennleiter Masi gab das Rennen für die letzte Runde noch einmal frei, obwohl sich zuvor nicht alle überrundeten Autos wieder zurückrunden durften.

Die Konsequenz: Max Verstappen, der zuvor an der Box gewesen war, konnte Hamilton auf frischeren Reifen in der letzten Runde noch überholen und wurde so Weltmeister. Mercedes protestierte anschließend gegen das Ergebnis, scheiterte damit allerdings.