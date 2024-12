Nach dem letzten Rennen im Mercedes kniet der Rekordweltmeister noch lange neben seinem Fahrzeug. Später gibt er tiefe Einblicke in sein Seelenleben.

Lewis Hamilton kniete nach der letzten gemeinsamen Ausfahrt lange neben seinem Mercedes - und gab am Abend nach dem Saisonfinale der Formel 1 tiefere Einblicke in sein Seelenleben. "Nach der karierten Flagge wollte ich alles aufsaugen, die Emotionen und den Moment genießen, denn jetzt ist er Geschichte", sagte der Rekordweltmeister nach Platz vier in Abu Dhabi: "Ich wusste, dass das mein letztes Mal in einem Mercedes-Cockpit war."

Hamilton wechselt zur neuen Saison zu Ferrari, es ist das Ende einer Ära: Seit 2013 fuhr der Brite für die Silberpfeile, wurde dort sechsmal Weltmeister und trug zu acht Triumphen in der Team-WM bei. Er habe nach der Zieleinfahrt "einfach da gesessen und über alles nachgedacht, was wir zusammen durchgemacht haben, über alle Höhen und Tiefen und den Erfolg, den wir hatten".

Er könne nicht beschreiben, "wie sehr mir dieses Team fehlen wird. Ich habe in den letzten zwölf Jahren jeden Tag mit ihnen gearbeitet. Das wird nicht verschwinden, egal, ob wir nächstes Jahr auf der Strecke gegeneinander antreten werden."

Bei Ferrari wird Hamilton an der Seite von Charles Leclerc fahren. Nach insgesamt enttäuschenden letzten Jahren bei Mercedes könnte sich der bald 40-Jährige bei der Scuderia noch einen Traum erfüllen: Mit dem achten WM-Titel wäre er alleiniger Rekordweltmeister, dann sogar vor Michael Schumacher.