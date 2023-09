Formel 1 - Max Verstappen demontiert Sergio Perez: Red Bull muss reagieren – ein Kommentar

Gewinner: Max Verstappen

Nachdem er in Singapur noch zu den Verlierern gehörte, ist Verstappen wieder zurück auf der Siegerstraße. Das Rennen in Suzuka dominierte er von Start bis Ziel und verhalf seinem Team zum Gewinn des Konstrukteurs-Titels. Der Niederländer strahlt pure Dominanz aus. Beim nächsten Rennwochenende in Katar kann er schon im Sprintrennen zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden. © IMAGO/PanoramiC