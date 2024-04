Formel 1: Max Verstappen gewinnt Sprintrennen in China - Pole-Setter fällt weit zurück

Anzeige

Erfolg für Max Verstappen. Der Weltmeister kann auch das Sprintrennen in China für sich entscheiden - der Pole-Setter fällt dagegen weit zurück.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat das Sprintrennen in China gewonnen. Von Startplatz vier aus setzte sich der Red-Bull-Pilot mit 13 Sekunden Vorsprung vor Rekordchampion Lewis Hamilton (Mercedes) durch. Sein Teamkollege Sergio Perez komplettierte die Top drei.

Verstappen feierte seinen achten Sieg im 13. Sprintrennen der Formel-1-Geschichte und baute seinen Vorsprung in der WM auf Perez auf 15 Punkte aus. Nico Hülkenberg kam im Haas als 19. nach 19 Runden ins Ziel.

Verstappen hatte am Freitag im Sprint-Qualifying bei Nässe erhebliche Probleme mit dem Grip gehabt, am Samstag allerdings war es trocken in Shanghai. "Max hatte im Trockenen ein Auto, das wirklich optimal lief", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei "Sky", der Verstappens "Perfektion" beim Überholen hervorhob.

Pole-Setter Lando Norris rutschte mit seinem McLaren nach wenigen Kurven von der Strecke und fiel weit zurück, Hamilton übernahm die Spitze vor Fernando Alonso (Aston Martin) und Verstappen. Der Weltmeister brauchte ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen, in der siebten kassierte Verstappen dann Alonso und machte Jagd auf Hamilton, der zuletzt beim Großen Preis von Saudi-Arabien 2021 in der Formel 1 gewonnen hatte. Noch vor Rennhalbzeit holte sich Verstappen Platz eins.