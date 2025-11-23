Formel 1: Max Verstappen knackt den "Jackpot": Pressestimmen zum Las-Vegas-GP

- Anzeige -

- Anzeige -

Pressestimmen zum Las-Vegas-GP: England The Sun: "Na, Donnerwetter! Lando Norris und Oscar Piastri werden in Las Vegas disqualifiziert und verschaffen Verstappen einen riesigen Schub im Titelrennen." Telegraph: "Lando Norris wird in Las Vegas für einen 0,07-mm-Fehler disqualifiziert." Kommentar: Jetzt zeigt sich, ob Lando Norris wirklich ein Champion ist

Verstappen triumphiert in Las Vegas - McLaren-Duo wird disqualifiziert Guardian: "Max Verstappen hat nun immer noch die Chance, McLaren den Titel in letzter Sekunde zu entreißen. Gelingt ihm dies, dann wird diese außergewöhnliche Wendung der Ereignisse in Las Vegas der weiße Wal sein, der McLarens papayafarbene Träume noch lange heimsuchen wird." Daily Mail: "Lando Norris gerät ins Schwitzen, die Weltmeisterschaft ist wieder völlig offen."

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: Wieder Probleme mit Gullideckeln auf der Strecke in Las Vegas

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Pressestimmen zum Las-Vegas-GP: Niederlande Telegraaf: "Max Verstappen knackt den Jackpot in Las Vegas: Ein überzeugender Sieg, dann noch die Disqualifikation für beide McLaren. Nach den bizarren Entwicklungen ist der Titelkampf wieder völlig offen." AD: "Die FIA benötigte Stunden, um zu einem Urteil zu kommen, aber wer im Fahrerlager die besorgten, nervösen Gesichter bei McLaren sah, wusste bereits Bescheid. Es war der wundersame Höhepunkt eines Samstagabends in Vegas, an dem Verstappen auf dem Asphalt wie ein Großmeister dominierte."

Pressestimmen zum Las-Vegas-GP: Frankreich L'Equipe: "Die doppelte Disqualifikation für McLaren ist ein Erdbeben in der Weltmeisterschaft. Max Verstappen, der in Las Vegas einen dominanten Sieg errang, liegt mehr denn je im Rennen um seinen fünften Titel in Folge."

Formel 1: Charles Leclerc ist verlobt - Hund hilft bei Antrag

- Anzeige -

- Anzeige -

Pressestimmen zum Las-Vegas-GP: Italien Gazzetta dello Sport: "Albtraum für McLaren. Ein zunächst positiver Tag für Norris verwandelt sich in eine Katastrophe. Der Schatten von Max Verstappen wird ganz plötzlich viel größer." Il Messaggero: "Sensation in Las Vegas. Norris und Piastri werden wegen zu starker Abnutzung an den Unterböden disqualifiziert. Eine korrekte Entscheidung der Rennleitung mit verheerenden Folgen für McLaren."