Und plötzlich wird es richtig heiß im Titelkampf. Und Lando Norris kann zeigen, ob er ein Champion ist. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Lando Norris tat den Fehler zunächst ab. Machte einen Witz. "Ich wollte Max einfach den Sieg geben", scherzte der McLaren-Pilot. Und schob hinterher: "Nein, im Ernst: Ich habe einfach zu spät gebremst, das war mein Fehler." Er hatte beim Start des Formel-1-Rennens in Las Vegas die Führung verloren. Und dann kam noch ein Scherz vom McLaren-Piloten: "Ich wollte einfach den Leuten eine Show geben, wir sind in Vegas." Die aktuelle Fahrerwertung

Verstappen triumphiert in Las Vegas Und wieder erklärte er dann "im Ernst", dass es nicht seine beste Leistung gewesen sei. Der lockere Umgang damit erklärte sich mit dem Rennausgang, denn mit seinem zweiten Platz hielt er die Konkurrenz nach dem Vegas-GP immer noch auf einer respektvollen Distanz – bis die Regelhüter ihn und Oscar Piastri disqualifizierten.

Formel 1: Kann Norris auch unter Druck bestehen? Und den Titelkampf ein gutes Stück auf links drehten. Denn Titelverteidiger Max Verstappen ist durch seinen souveränen Sieg in der Zockermetropole plötzlich von ursprünglich 42 bis auf 24 Punkte an Norris herangerückt. Und damit wieder mittendrin im Geschehen. Piastri ist punktgleich mit Verstappen. Druck im Doppelpack, auch wenn Teamkollege Piastri sein Formtief offenbar nicht mehr loswird. Doch Verstappen ist aktuell sowieso der weitaus gefährlichere Widersacher. Jetzt wird sich zeigen, ob Norris wirklich ein Champion ist. Beziehungsweise einer sein kann. Ob er das Zeug dazu hat, auch unter Druck zu bestehen. Fehlerfrei zu fahren. Fokussiert. Dominant. Und das vor allem konstant. Unter der größtmöglichen Anspannung und Aufmerksamkeit eines Titelfinales.

Lando Norris: Schlampiges Genie Denn all das ist Verstappen. All das kann Verstappen, es macht ihn seit Jahren aus. Norris war bislang immer derjenige, der zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Fehler eingestreut hat, der als schlampiges Genie lange im Schatten Verstappens stand. Und sich so den Ruf "erarbeitete", nicht reif für den großen Wurf zu sein. Jetzt kommt allerdings ein Showdown, der ihn fordern wird, nachdem es zunächst noch danach aussah, als würde er seinem ersten Titel mehr oder weniger entgegen cruisen. Doch das Momentum schlägt um. Am Wochenende geht es in Katar weiter, mit einem Sprint und einem Grand Prix. Mit viel Raum für Fehler. Mit Druck für McLaren nach dem Unterboden-Desaster. Mit Druck für Norris, der zwar immer noch alles in der eigenen Hand hält, aber den Atem der Verfolger immer deutlicher spürt. Vor allem den des amtierenden Champions. Eine mentale Ausnahmesituation, an der schon so mancher Fahrer gescheitert ist. Nach Katar folgt dann das Finale in Abu Dhabi.

