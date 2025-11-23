Formel 1 - McLaren-Desaster: Lando Norris und Oscar Piastri disqualifiziert

Lando Norris und Oscar Piastri sind nach dem Großen Preis von Las Vegas disqualifiziert worden. Bei der technischen Überprüfung der Autos wurden Regelverstöße festgestellt.

Für den englischen WM-Führenden Lando Norris und seinen australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri hat der Große Preis von Las Vegas ein desaströses Ende genommen. Aufgrund von Verstößen gegen die technischen Regularien sind beide disqualifiziert worden.

Davon profitierte Rennsieger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull), der in der WM bis auf 24 Punkte an Norris heranrückte.

Der Unterboden der Fahrzeuge war zu stark abgenutzt und dadurch zu dünn, das war bei der technischen Überprüfung festgestellt worden. Norris und Piastri mussten noch in der Nacht nach dem Rennen zu den Stewards, die daraufhin die Disqualifikation aussprachen.

Noch sind zwei Rennwochenenden zu absolvieren. Nach Katar mit Sprint und Rennen folgt am 7. Dezember das Finale in Abu Dhabi. Wie Verstappen hat auch Piastri 24 Punkte Rückstand auf Norris. Der Australier hatte das Rennen in Las Vegas als Vierter beendet, Norris als Zweiter.