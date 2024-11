Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss mit einem Handicap beim anstehenden Rennwochenende in Sao Paulo an den Start gehen.

"Wir kommen um einen Motorwechsel in Brasilien nicht herum, mit entsprechender Strafversetzung", kündigte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko in einer Kolumne bei "speedweek.com" an.

Zuletzt in Mexiko sei der Niederländer schon mit einem Motor unterwegs gewesen, der am "Ende seines Zyklus angelangt und eigentlich gar nicht mehr für Renneinsätze geplant war". Je nachdem wie viele Teile letztendlich getauscht werden müssen, könnte Verstappen in der Startaufstellung am Sonntag (18 Uhr im ran-Liveticker) nicht nur um fünf Plätze noch hinten, sondern sogar noch weiter zurückversetzt werden.

Auch wenn der Motorenwechsel offenbar notwendig ist, kommt er für Verstappen zur Unzeit. McLarens Lando Norris lauert vor dem viertletzten Rennwochenende der Saison mit 47 Punkten Rückstand im Kampf um die WM-Krone und will seinem Konkurrenten auch in Brasilien das Leben schwer machen. Auf dem Autodromo Jose Carlos Pace gibt es zudem mit dem Sprint am Samstag (ab 15 Uhr im ran-Liveticker) und dem Grand Prix am Sonntag mehr Punkte als gewöhnlich zu sammeln.