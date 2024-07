Formel 1: Max Verstappen und Red Bull? Das geht nicht mehr lange gut - ein Kommentar

Die verärgerten Sprüche, die er über Funk in Richtung des eigenen Teams schleuderte, können hier gar nicht alle wiedergegeben werden. Der Text würde nur noch aus Sternchen bestehen - so viele Kraftausdrücke und Schimpfwörter hatte der vollkommen frustrierte Weltmeister benutzt.

Ja, Verstappen kann verdammt wütend werden, wenn ihm was nicht passt. Dann schießt er schon mal übers Ziel hinaus, zumindest verbal. Seine Wut-Tirade während des Rennens auf dem Hungaroring erreichte aber eine neue Dimension.

Diesen Eindruck musste man jedenfalls als Beobachter des Ungarn-GP am vergangenen Wochenende gewinnen.

Warum bislang alles in der Vergangenheitsform geschrieben ist? Weil die glückliche Beziehung zwischen dem Niederländer und dem Formel-1-Team ebenfalls Geschichte ist.

Seit er 2015 in die Formel 1 kam, ließ ihn das Brause-Team wachsen und immer schneller werden. Im ersten Jahr noch beim Schwesterstall Toro Rosso, dann im großen Red-Bull-Team.

Max Verstappen und Red Bull: Es war eine erfolgreiche Beziehung, sie brachte Siege und Titel in Serie hervor – für den Fahrer und den Rennstall.

Das Wichtigste zur Formel 1 in Kürze

Die Folge: ein übermotiviertes Manöver gegen Lewis Hamilton, das in einen Unfall mündete, und ein für ihn inakzeptabler fünfter Platz im Ziel - während Hamilton noch auf Rang drei fuhr und den letzten Podestplatz abstaubte.

Ärger beruht bei Red Bull auf Gegenseitigkeit

Doch die Wut und der Frust kannten bei Red Bull nicht nur aus einer Richtung. Auch Renningenieur Gianpiero Lambiase, stets der erste Adressat des verstapp'schen Ärgers, teilte gegen seinen Piloten aus. Als Verstappen Hamilton die Schuld am Unfall geben wollte, fuhr er ihm über den Mund. Er solle sich nicht "so kindisch" anstellen.

Man könnte nun argumentieren, dass sich die Tiraden in der buchstäblichen Hitze des Gefechts am Sonntag abspielten und sie daher nicht so ernst zu nehmen seien.

Wer die jüngsten Entwicklungen bei Red Bull in den letzten Wochen und Monaten verfolgt, muss aber zu dem Schluss kommen, dass dies – wenn überhaupt – nur ein kleiner Teil der Wahrheit ist.

Bekannt ist jedenfalls, dass Verstappen lange mit einem Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft mit Red Bull im kommenden Jahr gezögert hat. Erst als er vor dem Österreich-GP Ende Juni gleich mehrmals hintereinander auf das Thema angesprochen wurde, bestätigte er die Zusammenarbeit für 2025.

Einen besonders glücklichen Eindruck machte der 26-Jährige dabei aber nicht. Er wirkte jedenfalls nicht so, als ob er es noch bis 2028 mit Red Bull aushalten würde. So lange läuft der derzeit gültige Vertrag noch.