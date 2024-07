Formel 1: Verstappen am Funk stinksauer - Horner und Lambiase müssen Fluch-Feuerwerk ausbaden

Im Anschluss beschwerte er sich passiv-aggressiv darüber, dass die McLarens ihn ungerecht behandelt haben sollen: "Du kannst der FIA sagen, dass wir ab jetzt so fahren, wir schieben einfach Leute von der Strecke."

Es dauerte nicht lange, bis sich der Niederländer erstmals sauer per Funk meldete: "Warum können sie nicht einfach sagen, was sie denken, und dann entscheiden wir? Das ist Bullshit!", wütete Verstappen unmittelbar nach dem Start, als er den zuvor überholten Lando Norris wieder vorbeilassen sollte.

Max Verstappen zeigte sich am Sonntag von einer fast vergessenen Seite: Der Formel-1-Weltmeister tobte beim Grand Prix von Ungarn am Funk und rutschte dabei mehrmals auf ein niedrigeres Niveau ab.

Nicht nur der Bolide, sondern auch Red Bulls Strategieabteilung musste an diesem Tag viel Kritik aus dem Cockpit einstecken. Der Stall hatte beschlossen, Verstappen erst später in die Box zu holen, damit dieser in der Schlussphase einen Reifenvorteil gegenüber Lewis Hamilton hat. Dass dieser Plan nicht aufging, ärgerte den Niederländer laut eigener Aussage mehr als die erwartete McLaren-Überlegenheit.

Immer wieder mussten Horner und Lambiase ihren schlechtgelaunten Schützling beruhigen und ihre Entscheidungen erklären. Zumindest taten sie das, bis der 26-Jährige endgültig ausrastete und auch nicht mehr zu beruhigen war.

"Gib mir jetzt nicht diesen Bullshit. Ihr Jungs habt mir diese beschissene Strategie gegeben, okay? Ich versuche es einfach selbst zu retten. Verdammte Scheiße!", antwortete Verstappen auf ein Lob von Lambiase.