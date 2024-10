Formel 1 - Mick Schumacher: So stehen seine Chancen auf das Comeback im Williams

Gewinner: Lando Norris

Endlich der zweite Saisonsieg für Norris! Nach einem verhunzten Start bleibt der Brite cool, lauert hinter Verstappen und braucht dann nicht einmal einen Undercut, um an die Spitze zu ziehen. Danach spielt er die Überlegenheit des McLaren clever aus, ohne sich die Reifen zu ruinieren. So ist in der letzten Runde auch noch eine Purple Lap drin. Rundum gelungener Sonntag.