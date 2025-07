Verstappen hat aber doch einen Vertrag bis 2028? Und wieso sollte er zu Mercedes gehen, die Silberpfeile gewinnen doch auch nichts? Und was wird aus den aktuellen Mercedes-Fahrern? Und aus Red Bull?

Das klingt etwas übertrieben, doch bei Max Verstappen deutet inzwischen vieles darauf hin, dass er Red Bull Racing verlassen könnte. Der neue Arbeitgeber in der Formel 1 soll demnach Mercedes sein.

Wird Max Verstappen zur Saison 2026 wechseln? Warum sollte er? Und was für Folgen hätte das? ran beantwortet wichtige Fragen.

Das Wichtigste in Kürze

Womit sich die Frage stellt, ob man einen teuren Top-Fahrer wie Verstappen überhaupt benötigt. Schließlich hat man in George Russell einen starken und erfahrenen Piloten im Team. Doch natürlich wäre der viermalige Weltmeister und beste Fahrer der Gegenwart ein Pfund, mit dem die Marke wuchern kann. Das Vermarktungspotenzial wäre enorm.

Bei Sky Italia heißt es, was noch fehle, sei grünes Licht durch den Vorstand. Dort soll es nicht nur uneingeschränkte Zustimmung geben. Der Hintergrund: 2026 kommt ein neues Reglement mit neuen Autos, und wie es im Fahrerlager heißt, soll Mercedes sicher sein, dank der neuen Regeln Vorteile bzw. das beste Auto zu haben.

Verstappen: Warum ausgerechnet Mercedes?

Das hat zwei Gründe. Zum einen das erwähnte Reglement. Es steht natürlich noch nicht fest, wie das Kräfteverhältnis 2026 genau aussehen wird. Allerdings können die Teams einem Fahrer in Gesprächen ganz gut aufzeigen, wo die eigene Reise hingehen könnte.

Mercedes soll davon überzeugt sein, dass man ab 2026 wieder ganz vorne sein wird. Das gelang bei der großen Technik-Revolution 2014 schon einmal. Danach holten die Silberpfeile bis einschließlich 2020 auf dominante Art und Weise in jedem Jahr den Titel.

Hinzu kommen die Entwicklungen bei Red Bull. Der Abgang von Designguru Adrian Newey, von weiteren führenden Köpfen. Der Aderlass ist auf der Strecke inzwischen zu sehen, und ein Fahrer wie Verstappen schaut sich einen Abstieg in Richtung Mittelmaß nicht lange an. Er hasst es, zu verlieren. In dieser Saison wird er den Titel ziemlich sicher nicht mehr gewinnen. Und ab 2026? Mercedes soll dem Vernehmen nach nicht nur den stärksten Motor haben, Red Bull soll zusammen mit Ford im Hintertreffen liegen.

Daneben sollen auch der Skandal um Teamchef Christian Horner, dessen Zoff mit Verstappens Vater Jos und Gerüchte um eine Ablösung von Mentor Helmut Marko das Verhältnis zum Rennstall belastet haben. Wie sehr, ist offen. Fakt ist, dass Verstappen Red Bull den Formel-1-Einstieg zu verdanken hat, deshalb aber nicht darauf verzichten wird, um den Titel zu fahren.