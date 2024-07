Anzeige

Die Fronten sind verhärtet zwischen McLaren und Red Bull seit der Berührung zwischen Lando Norris und Max Verstappen beim Kampf um den Sieg im Österreich-Grand-Prix 2024 in Spielberg. Doch nun hat McLaren in den sozialen Netzwerken nachgelegt und mit einem Posting für Aufsehen gesorgt.

Auf "X" (vormals Twitter) teilte der britische Rennstall einen Beitrag des englischen TV-Senders "Sky", in dem der frühere Formel-1-Fahrer Anthony Davidson den Zweikampf zwischen Norris und Verstappen "gründlich analysiert", so schreibt es McLaren in seinem Begleittext.

Und es geht dabei "nicht nur um den Zwischenfall von Lando und Max, sondern auch um Zwischenfälle, die sich davor ereignet haben", das betont McLaren.

Konkret bespricht Davidson unter anderem den Überholversuch von Norris gegen Verstappen in Runde 63 und zeigt am Sky-Monitor, wie Norris die dritte Kurve gut trifft, Verstappen aber hinter dem Randstein vorbeifährt und so die Führung behält.

Dann springt Davidson zurück ins Jahr 2019 und zeigt ein Manöver von Verstappen gegen Charles Leclerc im Ferrari "für den Sieg" und mit Berührung. "Max hat das Rennen später gewonnen - und keine Strafe gekriegt."

Wenn sich also Red Bull darüber beschwere, dass Norris Verstappen abgedrängt habe: "Nun, dafür gibt es keine Strafe, wie die Vergangenheit zeigt", sagt Davidson. "Wenn die Sportkommissare also auf Konstanz aus sind, dann ist das in meinen Augen konstant."