Formel 1
Formel 1 - Mensch vs. KI: George Russell duelliert sich mit fahrerlosem Mercedes
- Aktualisiert: 25.11.2025
- 12:32 Uhr
- Motorsport-Total
Erfolg für George Russell. Der Formel-1-Pilot schlägt in einem Test einen fahrerlosen, KI-gesteuerten Mercedes.
Mercedes-Formel-1-Pilot George Russell hat sich in einem neuen Video des Star-YouTubers MrBeast einer ungewöhnlichen Herausforderung gestellt: Er trat auf einer Teststrecke gegen einen fahrerlosen, KI-gesteuerten Mercedes an. Der Brite behielt die Oberhand behalten und führte das "Team Mensch" in der neuesten Mega-Challenge des Content-Creators zum Sieg.
In der Episode ließ MrBeast, mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson, einige der weltbesten Athleten in verschiedenen Stunts gegen fortschrittliche Roboter antreten. Russells Aufgabe bestand darin, schneller zu sein als ein fahrerloser Mercedes-AMG GT, gesteuert von einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz, deren Reaktionszeiten angeblich sogar die eines Rennsiegers übertreffen.
Das KI-Auto legte vor und umrundete den Kurs mit einer überraschenden Performance. Der Formel-1-Pilot beobachtete von außen, wie das Auto geschmeidig von Kurve zu Kurve steuerte und präzise der Ideallinie folgte.
George Russell schlägt fahrerlosen KI-Mercedes
"Alles um die zwei Minuten ist auf dieser Strecke eine wirklich gute Rundenzeit", analysierte Russell vorab. Die Zeit der KI wurde schließlich bei 2:01 Minuten gestoppt.
Das war die Zielvorgabe für Russell, als er im Cockpit des deutschen Sportwagens Platz nahm. Donaldson scherzte dabei noch, dass "das Schicksal der Menschheit" nun auf seinen Schultern laste.
Trotz einiger Drifts des Rennstars, durch die er während seiner Runde bis zu rund zwei Sekunden Rückstand hatte, gelang es ihm, die Challenge mit einer Zeit von 1:57 Minuten zu beenden und den KI-Racer zu schlagen. Für seine Mühen wurde er mit einer Medaille ausgezeichnet.
Das Video, in dem unter anderem auch NBA-Legende Manu Ginobili und Sprint-Olympiasieger Noah Lyles gegen auf ihre Sportart spezialisierte Maschinen antreten, verzeichnete weniger als 24 Stunden nach dem Upload bereits über elf Millionen Aufrufe.