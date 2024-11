Mick Schumacher muss offenbar Plan B aktivieren. Denn der Traum von einem Comeback in der Formel 1 ist angeblich geplatzt.

Mick Schumacher will zurück in die Formel 1, bei Sauber bzw. Audi stand er auf der Liste. Eine Entscheidung ist jetzt angeblich gefallen.

Audi in der Formel 1: Mick Schumacher wohl ausgestochen

Bortoleto gilt als Toptalent, er gewann 2023 die Formel 3 und führt derzeit auch in der Formel 2 die Gesamtwertung an. Und das in seinem Rookie-Jahr.

Schumacher konnte sich zuletzt berechtigte Hoffnungen auf einen Platz bei Audi machen, Projektleiter Mattia Binotto hatte Gespräche mit Schumacher bestätigt.

Noch am Samstag hatte der Deutsche bei Sport 1 betont, Plan A, also die Formel 1, sei noch in Arbeit.