"Ich habe im Alter von elf Jahren beschlossen, dass ich dort fahren möchte. Das ist nach wie vor mein Ziel, diese Rennserie war und ist mein Lebenstraum", sagte Schumacher im Interview mit der "Bild am Sonntag": "Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Formel 1 und will mich dort noch einmal beweisen."

Er habe "erkannt, dass ich in der Vergangenheit zu sehr an Plan A festgehalten habe", räumte der 25 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ein: "Ich hätte mich aber auch damit beschäftigen müssen, wie Plan B und Plan C aussehen. Das habe ich realisiert, und über diese Erkenntnis bin ich froh."

2023 und 2024 fungierte Schumacher als Ersatzfahrer bei Mercedes, in diesem Jahr liegt sein ganzer Fokus auf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), in der er wie in der vergangenen Saison für Alpine antritt.

Logan Sargeant (Williams) Von den aktuellen Piloten hängt vor allem Logan Sargeant in der Luft, der US-Amerikaner wurde zuletzt von Williams-Teamchef James Vowles öffentlich angezählt. Sollte er gehen müssen, gibt es eine Reihe an Kandidaten für den Platz bei Williams, von Sainz über Valtteri Bottas bis hin zu Kevin Magnussen.

"Crashpilot" aufgrund der Debütsaison

Eine Rückkehr in die Königsklasse allerdings, das räumt Schumacher ein, "liegt leider nicht alleine in meiner Hand, aber ich will mich mit meinen Leistungen in der WEC empfehlen. Ich weiß, dass ich das Zeug dafür habe."

Viele hätten ihn "falsch abgestempelt", nämlich als Crashpilot, als er bei Haas in der Saison 2022 in Saudi-Arabien und Monaco zwei spektakuläre Unfälle hatte, bei denen der Rennwagen jeweils in zwei Teile zerbrach. In der Folge demontierte Teamchef Günther Steiner seinen Piloten mit öffentlichen Aussagen regelrecht und setzte ihn Ende 2023 vor die Tür.