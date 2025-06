Formel 1 modifiziert Terminkalender 2026: Baku wird Samstagsrennen

Wenige Wochen nach der Vorstellung des neuen Formel-1-Rennkalenders für 2026 haben Formel 1 und Automobil-Weltverband (FIA) eine kleine Änderung an diesem Terminplan verkündet: Sie betrifft den Grand Prix von Aserbaidschan in Baku, der ursprünglich für den 27. September 2026 vorgesehen war.

Dazu heißt es in einer kurzen Pressemitteilung: "Wir können bestätigen, dass der Große Preis von Aserbaidschan 2026 auf Wunsch des örtlichen Veranstalters und relevanter Regierungsstellen von Sonntag auf Samstag vorverlegt wird, um einen nationalen Feiertag zu berücksichtigen."

Am grundsätzlichen Veranstaltungsablauf ändert sich dadurch jeweils nur das Datum: Der Trainingsauftakt in Baku erfolgt daher bereits am Donnerstag vor dem Wochenende, das Qualifying findet am Freitag statt.

Ein solches Wochenendformat hatte die Formel 1 seit den 1980er-Jahren gescheut, sich jedoch für das Comeback in Las Vegas in der Saison 2023 wieder darauf eingelassen. Aufgrund des muslimischen Fastenmonats Ramadan wurden 2024 außerdem die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien jeweils samstags ausgetragen.

Über Jahrzehnte hinweg hatte außerdem Monaco eine Sonderstellung im Formel-1-Kalender: Gefahren wurde dort von Donnerstag bis Sonntag, aber mit einer Pause am Freitag. Inzwischen gilt jedoch auch im Fürstentum das normale Wochenendformat von Freitag bis Sonntag.

Die Termine für die Formel-1-Wintertests 2026

Und apropos Termine: FIA und Formel 1 haben in der gleichen Mitteilung drei Testwochen vor Beginn der Saison 2026 bestätigt.

26.-30. Januar 2026 in Barcelona (Spanien) 11.-13. Februar 2026 in Sachir (Bahrain) 18.-20. Februar 2026 in Sachir (Bahrain)

Der fünftägige Testauftakt in Barcelona versteht sich laut Formel-1-Angaben als "privater Test" und wird voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit und womöglich mit eingeschränkter Berichterstattung durchgeführt. Die anschließenden Probefahrten in Bahrain sind dann klassische Wintertests.

Warum 2026 wieder mehr Tests stattfinden

Warum 2026 deutlich mehr getestet wird als zum Beispiel 2025? Weil zur Saison 2026 ein neues Technisches Reglement eingeführt wird, das grundlegend andere Fahrzeugkonzepte erforderlich macht. Deshalb räumen Rennserie und Weltverband den Teilnehmern mehr Zeit zur Vorbereitung ein - so, wie das bereits in der Vergangenheit bei Reglementswechseln geschehen ist.

2014 erwies sich der Beginn des Turbo-Hybrid-Zeitalters in der Formel 1 jedoch als "Fehlstart": Bei den ersten Testfahrten unter dem damals neuen Technischen Reglement in Jerez in Spanien kamen die neuen Fahrzeuge nur verhalten in Gang. Viele Teams fuhren nur wenige Runden und hatten mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen.