Die Formel 1 veröffentlicht ihren Rennkalender für die kommende Saison, eine Traditionsstrecke muss dabei weichen.

Die Formel 1 hat den neuen Kalender für die Saison 2026 veröffentlicht - ohne allzu große Überraschungen. Wie erwartet stehen in der neuen Regelära des Sports wieder 24 Rennen auf dem Programm. Da mit Madrid ein neuer Grand Prix dazukommt, muss ein anderer weichen: Dieses Los trifft Imola, das nicht mehr Teil des Kalenders sein wird.

"Es verspricht eine unvergessliche Saison zu werden, in der wir an 24 großartigen Orten rund um die Welt zusammenkommen, um die besten Fahrer der Welt an ihre Grenzen gehen zu sehen und spannenden Rad-an-Rad-Rennsport für Millionen von Fans auf der ganzen Welt zu erleben", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

Wie 2025 schon wird die Saison im australischen Melbourne beginnen (8. März) und Mitte Dezember in Abu Dhabi enden. Im Gegensatz zu diesem Jahr starten wir aber nicht gleich mit fünf Rennen in sechs Wochen, da der Triple-Header Japan/Bahrain/Saudi-Arabien aufgebrochen wurde. Auch der zweite Triple-Header Imola/Monaco/Barcelona existiert durch den Wegfall Imolas nicht mehr.

Dafür erwartet die Formel-1-Crews ganz am Ende der Saison noch einmal eine harte Zeit mit zwei Triple-Headern in Folge. Nachdem es zunächst über Austin und Mexiko nach Brasilien geht, schließt die Saison mit dem Triple aus Las Vegas, Katar und Abu Dhabi ab.