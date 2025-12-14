Nach seinem Red-Bull-Abschied rechnet der langjährige Berater Helmut Marko mit Ex-Teamchef Christian Horner ab.

Der langjährige Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hat nach seinem verkündeten Abschied vom Formel-1-Erfolgsteam mit dem ehemaligen Teamchef Christian Horner abgerechnet. Der Trennung vom Briten sei rückblickend zu spät erfolgt. Dies habe letztlich auch den fünften WM-Titel von Ex-Weltmeister Max Verstappen verhindert. Zudem warf Marko seinem einstigen Weggefährten Horner "schmutzige Spielchen" vor.

Horner war im Juli bei Red Bull Racing entlassen worden. "Wir mussten etwas unternehmen, weil die Leistung auf der Strecke zu wünschen übrig ließ", sagte Marko im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung "Telegraaf": "Hätten wir das früher getan, hätten wir dieses Jahr schneller wieder auf Kurs kommen können und Max wäre Weltmeister geworden. Davon bin ich fest überzeugt."

Verstappen hatte in der zweiten Saisonhälfte mit starken Leistungen zur Aufholjagd auf die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri angesetzt. Letztlich fehlten dem Niederländer nur zwei Punkte auf den neuen Weltmeister Norris.