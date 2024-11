Knalleffekt in der Formel 1 beim Grand Prix von Brasilien: Das amerikanische Haas-Team hat am Freitagmorgen vor Trainingsbeginn bekannt gegeben, dass Stammfahrer Kevin Magnussen nicht wie geplant am Freien Training und am Sprintqualifying in Sao Paulo teilnehmen kann und durch Test- und Ersatzfahrer Oliver Bearman ersetzt wird.