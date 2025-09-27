Formel 1: Neues Abenteuer für Max Verstappen - Formel 1-Star gewinnt GT3-Debüt auf der Nordschleife

Max Verstappen ist bei der Suche nach neuen Herausforderungen fündig geworden. Seine erste Rennteilnahme auf GT3-Niveau konnte er direkt sehr erfolgreich abschließen.

Debüt-Sieg am freien Wochenende: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat gleich seine erste Rennteilnahme auf GT3-Niveau gewonnen und ist auf der Nordschleife dem großen Traum ein Stück näher gekommen.

Der Niederländer entschied im Ferrari 296 GT3 den neunten Lauf der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) für sich, er teilte sich das Auto des Teams Emil Frey Racing mit dem Briten Chris Lulham.

Am vergangenen Sonntag hatte Verstappen das Formel-1-Rennen in Baku gewonnen, am kommenden Wochenende geht es für den Red-Bull-Star in Singapur weiter.

"Es war super", sagte Verstappen und blickte gleich auf das eigentliche, große Ziel in der Eifel voraus: Der 27-Jährige will so bald wie möglich das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife bestreiten.

"Ob das nächstes Jahr klappt, ist schwer zu sagen. Und wir brauchen natürlich noch mehr Erfahrung, ein paar mehr NLS-Rennen."