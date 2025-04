Timo Glock: Es ist eine harte Entscheidung gegen Lawson. Fakt ist, dass man bei Red Bull das Ziel hat, die Konstrukteurs-Meisterschaft zu gewinnen - oder zumindest dabei ein Wörtchen mitzureden. Das kannst du nur, wenn du mit zwei Fahrern sehr, sehr gut aufgestellt bist, die möglichst nahe beieinander liegen. Das war in den ersten zwei Rennen nicht der Fall. Daher wurde ein klarer Cut gemacht. Ich bin gespannt, wie sich Yuki Tsunoda im Vergleich zu Max Verstappen schlagen wird. Bislang hatte kein Teamkollege gegen ihn eine Chance. Das Auto ist offenbar im Moment sehr, sehr schwer zu fahren. Ich bin also gespannt, ob sich Tsunoda mit diesem Wechsel wirklich einen Gefallen tut.

ran: Herr Glock, Red Bull sorgte bereits nach zwei Rennen mit einem Fahrerwechsel für einen Paukenschlag in der Formel 1. Liam Lawson wurde von Red Bull zu den Racing Bulls zurück degradiert, dafür wurde Yuki Tsunoda vor seinem Heimrennen in Japan in den Red Bull befördert. War das die richtige Entscheidung?

Timo Glock fährt zweigleisig. Als Fahrer ist er ab dieser Saison wieder in der DTM aktiv und wird für das Team Dörr Motorsport im McLaren unterwegs sein. Als "Sky"-Experte begleitet er zudem weiter das Geschehen in der Formel 1 . Im Interview mit ran spricht der 42-Jährige über den Fahrerwechsel bei Red Bull, über das bevorstehende Formel-1-Rennen in Japan und über seine eigenen Ambitionen in der DTM.

ran: Sie glauben also, dass es für Tsunoda eher schwierig wird?

Glock: Das wird mit Sicherheit für ihn schwierig, ja. Liam Lawson hatte einige Kilometer mehr im Red Bull hinter sich und kam nicht einmal im Ansatz in die Nähe von Verstappen. Tsunoda saß vorher in einem Racing Bulls, der sehr gut funktioniert hat. Sich jetzt auf einmal in den Red Bull zu setzen, ist mit viel Risiko behaftet. Wenn er nicht in den nächsten zwei, drei Rennen auf Augenhöhe mit Max Verstappen ist, wird es auch für ihn schwierig.

ran: So langsam würden Red Bull dann aber die möglichen Konsequenzen ausgehen, oder?

Glock: Am Ende liegt es an Red Bull, wenn sie kein Auto zur Verfügung stellen, das richtig funktioniert. Auch Max Verstappen sagt ja, dass das Auto schwer zu fahren sei. Es ist weit weg von einer Konkurrenzfähigkeit.

ran: Da stellt sich die Frage: War der Red Bull überhaupt jemals so richtig gut? Oder ist Max Verstappen so ein überragender Fahrer, dass er aus jedem Auto sehr viel herausholt?

Glock: Ich glaube, so lange Adrian Newey (2006 bis 2024 Leiter von Red Bull Technology, Anm.d.Red.) die Führung hatte, war der Red Bull das beste Auto - und in Kombination mit Max Verstappen unschlagbar. Aber seitdem er nicht mehr in die Entwicklung involviert ist, haben die Probleme angefangen. Es hatte sich bereits im letzten Jahr angedeutet, dass die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Max Verstappen braucht ein Auto, das für alle anderen Fahrer schwer zu fahren ist. Das hatte man bereits in den vergangenen Jahren gesehen. Nun hat Red Bull aber offenbar ein Auto entwickelt, das zum Teil unberechenbar ist. Das macht es für den zweiten Fahrer unmöglich.

ran: So gesehen ist es für Liam Lawson doch auch eine Chance, jetzt wieder im Racing Bulls zu sitzen, oder? Die Erwartungen sind geringer und der Wagen ist offenbar einfacher zu fahren...

Glock: Er kann vielleicht ein bisschen befreiter fahren. Aber trotzdem wird er daran gemessen, wo das Auto nach den ersten zwei Rennen stand. Wenn er es nicht im Qualifying in das Q2 oder Q3 schafft, was Tsunoda hinbekommen hat, wäre das in seiner Position schwierig. Er muss also von Anfang an abliefern. Der Druck ist weiterhin da. Aber grundsätzlich hat jeder Fahrer in der Formel 1 Druck.