Bis zum Wechsel auf Mercedes-Technik aber greift das Alpine-Werksteam weiter auf Renault-Technik zurück, wie sie in der Motorenfabrik in Viry-Chatillon in Frankreich entwickelt und produziert wird. Die dortigen Mitarbeiter hatten sich über Monate vehement und lautstark gegen die Einstellung des Formel-1-Antriebsprojekts gewehrt, aber letztlich ohne Erfolg: Die Antriebsentwicklung für 2026 wird eingestellt.

Alpine startet in der Formel 1 bald mit Motoren von Mercedes. Zum Start der neuen Ära in der Motorsport-Königsklasse beginnt eine langfristige Zusammenarbeit.

Formel 1: Alpine-Mitarbeiter erhalten neue Aufgaben

Wie bereits Ende September verkündet wurde, wird das Formel-1-Motorenwerk in Viry-Chatillon in ein Ingenieurszentrum umgewandelt. Unter dem Namen "Alpine Hypertech" soll die Belegschaft künftig Technologien für neue Straßenfahrzeuge von Alpine und Renault entwickeln. Auch soll (zum Beispiel) ein neuer Alpine-Supersportwagen entstehen.

Die Formel 1 bleibt indes ein kleines Thema in Viry-Chatillon: Wohl unter dem Druck der Gewerkschaften will Alpine in seiner Fabrik zumindest eine "Formel-1-Beobachtungsstelle" unterhalten, so formuliert es die Marke. Damit sollen "Wissen und Kompetenzen" erhalten und gleichzeitig "Innovationen" für andere Alpine-Produkte bereitgestellt werden. Entlassungen will der Renault-Konzern vermeiden.