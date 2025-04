McLaren-Pilot Oscar Piastri sichert sich die Pole Position in Bahrain. Eine Enttäuschung gibt es hingegen für Teamkollege Lando Norris, auch Max Verstappen hat mit der Spitze nichts zu tun.

McLaren-Pilot Oscar Piastri hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Bahrain gesichert. Der 24-Jährige ließ mit einer Bestzeit von 1:29,841 Minuten das restliche Feld der Formel 1 hinter sich.

Dahinter reihten sich Mercedes' George Russell und Charles Leclerc im Ferrari ein, Pierre Gasly überraschte für Alpine auf Platz fünf. Piastris Teamkollege Lando Norris musste sich unter Flutlicht mit Rang sechs deutlich geschlagen geben.

Auch Weltmeister Max Verstappen erlebte als Siebter eine schwierige Session. Carlos Sainz (Williams), Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) und Yuki Tsunoda (Red Bull) rundeten die Top Ten ab.

Piastri steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere ganz vorne in der Startaufstellung. Erstmals war ihm dieses Kunststück in diesem Jahr in China gelungen.