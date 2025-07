Formel 1: Presse huldigt Nico Hülkenberg - "Ex-Rentner verwandelt Sauber in Spitzenboliden"

Der Deutsche, der im Kick Sauber vom 19. auf den dritten Platz fuhr, darf sich nach seinem unerwarteten Erfolg über große Anerkennung in den internationalen Medien freuen. Neben Hulk wird zudem Rennsieger Lando Norris mit Lob überschüttet.

Im 239. Rennen seiner Formel-1 -Karriere hat er es endlich geschafft: Nico Hülkenberg hat in der Königsklasse des Motorsports einen Podiumsplatz erreicht.

Das Wichtigste in Kürze

ENGLAND

"The Sun": "Hulks Heldentaten. Der Deutsche wehrt den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton ab, um bei einem verrückten Rennen in Silverstone den dritten Platz zu erreichen. Lando Norris hatte als Kind in Silverstone auf Autogramme gewartet, nun gewinnt er sein Heimrennen mit 10.000 Fans auf der eigenen Lando-Tribüne."

"Daily Mail": "Lando Norris gewinnt den britischen Grand Prix und gehört nun zum Königshaus des nationalen Motorsports. Nico Hülkenberg genießt endlich seinen Tag im Rampenlicht, nach 15 langen Jahren, die er damit verbrachte, hier und dort ein paar Punkte zu ergattern. Der Deutsche nutzte jede Facette seiner Erfahrung, um sich vom 19. auf den dritten Platz vorzuarbeiten."

"The Guardian": "Dieser Grand Prix wird als Meilenstein und Karrierehöhepunkt für Lando Norris in Erinnerung bleiben, das Rennen war voller Dramen, Glücks- und Wutmomente. Hinter der Ekstase und Agonie gab es einen Moment der reinen Katharsis, auf den sicher jeder in der Formel 1 lange gewartet hat, wenn auch vielleicht mit Zweifel, ob er jemals eintreten würde: Nico Hülkenberg fuhr erstmals auf das Podest."