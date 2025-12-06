Formel 1
Formel 1 - Qualifying Abu Dhabi: Max Verstappen knackt die McLaren - Lando Norris vor Oscar Piastri
06.12.2025
16:05 Uhr
Titelverteidiger Max Verstappen macht beim Qualifying in Abu Dhabi den WM-Kampf noch einmal richtig spannend.
Der viermalige Weltmeister Max Verstappen, der am Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker) seinen fünften Titel holen möchte, hat sich für das WM-Finale in Abu Dhabi die Pole Position gesichert.
Allerdings lauern die beiden McLaren direkt dahinter: Lando Norris und Oscar Piastri stehen auf den Positionen zwei und drei, wodurch Norris alle Karten in der Hand hat, um am Sonntag auf das Podium zu fahren und Weltmeister zu werden.
Oliver Bearman (Haas) dürfte mit den 0,007 Sekunden hadern, um die er den Einzug in die Top 10 verpasste. Tsunoda entkam damit nach Q1, als er 0,008 Sekunden über dem Strich lag, erneut ganz knapp dem Aus.
Dahinter scheiterten Carlos Sainz (12./Williams) und Liam Lawson (13./Racing Bulls) ebenso am Cut. Für Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) war der 14. Platz eine herbe Enttäuschung - er klagte über fehlenden Grip an der Hinterachse. "Laut unseren Daten haben die Reifen einfach überhitzt und wurden im letzten Sektor zu stark beansprucht", erklärt Kommunikationschef Bradley Lord bei "Sky".
Formel 1: Hamilton einmal mehr enttäuscht
Es war die nächste Enttäuschung für Lewis Hamilton. "Jedes Mal, es tut mir leid", haderte er am Funk, nachdem er als 16. den Zielstrich überquert hatte und damit zum bereits vierten Mal in Folge im ersten Abschnitt eines Qualifyings ausschied. Diesmal fehlten ihm nur 0,008 Sekunden auf den Einzug in Q2.
Auch Nico Hülkenberg (Sauber) gehörte zu den Enttäuschten, nachdem es für den Rensntall in den Trainings bislang so gut gelaufen war. Als 18. blieb er hinter Alexander Albon (17.), dessen schlechte Strähne für Williams auch in Abu Dhabi weitergeht.
Die letzte Startreihe belegen wieder einmal die beiden Alpine von Pierre Gasly und Franco Colapinto, deren erste Rundenzeiten aufgrund von Tracklimits gestrichen worden waren. Colapinto leistete sich den gleichen Schnitzer in Kurve 1 noch ein weiteres Mal und konnte nur einen gezeiteten Versuch fahren. Die Bestzeit ging an Oscar Piastri vor George Russell.