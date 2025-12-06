Titelverteidiger Max Verstappen macht beim Qualifying in Abu Dhabi den WM-Kampf noch einmal richtig spannend.

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen, der am Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker) seinen fünften Titel holen möchte, hat sich für das WM-Finale in Abu Dhabi die Pole Position gesichert.

Allerdings lauern die beiden McLaren direkt dahinter: Lando Norris und Oscar Piastri stehen auf den Positionen zwei und drei, wodurch Norris alle Karten in der Hand hat, um am Sonntag auf das Podium zu fahren und Weltmeister zu werden.

Oliver Bearman (Haas) dürfte mit den 0,007 Sekunden hadern, um die er den Einzug in die Top 10 verpasste. Tsunoda entkam damit nach Q1, als er 0,008 Sekunden über dem Strich lag, erneut ganz knapp dem Aus.

Dahinter scheiterten Carlos Sainz (12./Williams) und Liam Lawson (13./Racing Bulls) ebenso am Cut. Für Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) war der 14. Platz eine herbe Enttäuschung - er klagte über fehlenden Grip an der Hinterachse. "Laut unseren Daten haben die Reifen einfach überhitzt und wurden im letzten Sektor zu stark beansprucht", erklärt Kommunikationschef Bradley Lord bei "Sky".