McLaren steht vor dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi massiv unter Druck. Eine Teamorder war lange ein Tabu. Jetzt aber skizziert Zak Brown konkrete Pläne.

McLaren-Boss Zak Brown hat sich vor dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi 2025 erstmals konkret zu einer möglichen Stallregie im WM-Titelkampf zwischen Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen geäußert.

Brown sagte im Gespräch mit "Sky": "Wenn wir im Rennen sind und sich klar abzeichnet, dass der eine Fahrer eine Chance hat und der andere nicht, dann werden wir alles tun, um die Fahrer-WM zu gewinnen. Es wäre verrückt, das nicht zu tun."

Brown stellte jedoch klar: Eine mögliche McLaren-Teamorder werde sich aus dem Rennverlauf ergeben und nicht von vornherein feststehen. "Wir warten ab, wie sich das Rennen entwickelt, aber wir werden den Titel nicht gewinnen, wenn wir versuchen, einen dritten und vierten oder einen sechsten und siebten Platz zu schützen - je nachdem, wie die Situation aussieht."

Das könnte bedeuten, dass zum Beispiel Piastri an einem bestimmten Punkt im Grand Prix zum Platztausch mit Norris aufgefordert wird, um Norris im WM-Kampf gegen Verstappen zu unterstützen.