Formel 1: Qualifying in Sao Paulo abgesagt! FIA gibt neue Startzeit bekannt

Regenchaos in der Formel 1! Das für Samstag angedachte Qualifying muss auf Sonntagmorgen verschoben werden. Die genaue Startzeit ist nun auch offiziell.

Heftige Regenfälle haben das Qualifying zum Grand Prix in Sao Paulo/Brasilien am Samstag unmöglich gemacht. Nachdem der eigentliche Start um 19:00 Uhr deutscher Zeit mehrfach verschoben wurde, teilten die Rennkommissare um 20:45 Uhr mit, dass die Zeitenjagd auf Sonntagmorgen verlegt wird.

Konkret soll das Qualifying jetzt um 11:30 Uhr stattfinden, ehe das Rennen voraussichtlich um 16:30 Uhr beginnen wird. Das gab die FIA am späten Samstagabend bekannt. Zuletzt gab es eine solche Planänderung 2019 in Japan, als das Qualifying wegen eines Taifuns verschoben werden musste. Der Sprint in Brasilien fand noch bei Sonnenschein im trockenen Autodromo Jose Carlos Pace statt.