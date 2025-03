Mick Schumacher zurück in die Formel 1? Mika Häkkinen äußert Zweifel

Hat Mick Schumacher Chancen auf eine Rückkehr in die Formel 1? Legende Mika Häkkinen hat die Lage eingeschätzt.

Mick Schumacher hofft weiterhin auf eine Rückkehr in die Formel 1, auch wenn er für die kommende Saison kein Cockpit bekommen hat. Nun hat sich mit Mika Häkkinen eine F1-Legende zu der Thematik geäußert.

"Er hat Erfahrung in der Formel 1. Er hat Erfahrung in verschiedenen Kategorien. Er ist jung. Das sind alles gute Dinge", erklärte er laut "Sport1" in einer Medienrunde.

"Die Formel 1 ist aber ein sehr herausfordernder Ort. Du machst drei, vier Fehler und machst das Auto kaputt und das ist kein Glücksfall für das Team. Das mögen Teams nicht. Sie mögen es nicht, so viel Geld auszugeben für die Reparaturen an deinem Auto."

2021 und 2022 saß der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher im Haas und war in dieser Zeit wiederholt in Unfälle verwickelt – manche selbst verschuldet, andere nicht.