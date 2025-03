Red Bull fährt in der Formel 1 gerade schnurstracks auf eine Krise zu, was laut Ralf Schumacher zum Teil an einer womöglich unterschätzten Personalie hängen könnte.

Für Red Bull hat die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 nicht nach Wunsch begonnen. In der Konstrukteurs-WM liegt das dominante Team der vergangenen Jahre an dritter Position, mit einem Rückstand von 36:78 Punkten auf McLaren. Und Max Verstappen sagt, dass der RB21 aktuell wahrscheinlich nur noch das viertschnellste Auto in der Startaufstellung ist.

Bereits im September 2024, als Red Bull zunehmend von McLaren der Rang abgelaufen wurde, befürchtete Max' Vater Jos Verstappen: "Das ist genau das, wovor ich gewarnt habe." Schließlich hatte er unmittelbar nach Bekanntwerden der Horner-Affäre eindrücklich darauf hingewiesen, dass das Team jetzt möglicherweise "explodieren" werde.

Und tatsächlich gingen die internen Unruhen vor einem Jahr offensichtlich nicht spurlos an Red Bull vorüber. Adrian Newey wechselte zu Aston Martin, der langjährige Erfolgs-Teammanager Jonathan Wheatley zu Audi. Bereits vor Bekanntwerden der Horner-Affäre hatte Rob Marshall Red Bull in Richtung McLaren verlassen.