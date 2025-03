Demnach zieht der Rennstall in Erwägung, den Argentinier in das Cockpit bei den Racing Bulls zu setzen, nachdem Tsunoda dieses für Red Bull geräumt hat. Lawson wäre damit komplett außen vor.

Lawson schied in Australien nach einem selbstverschuldeten Unfall aus und erreichte beim Grand Prix von China nur Rang zwölf - nach den Disqualifikationen von Lewis Hamilton , Charles Leclerc und Gasly wohlgemerkt. Zudem schaffte er es in den Qualifyings nie über Q1 hinaus.

Wie bereits in der Vergangenheit Pierre Gasly, Alex Albon und Serge Perez fährt Lawson dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen deutlich hinterher. Seine Performances in Melbourne und Shanghai waren aber derart enttäuschend, dass sich Red Bull offenbar schon jetzt für eine Cockpit-Veränderung entschieden hat.

Wie konkret diese Überlegungen sind, ist unklar. Fakt ist, dass Colapinto momentan Ersatzfahrer bei Alpine ist. Red Bull müsste den 21-Jährigen also ausleihen oder aus dem Vertrag kaufen.

Das Wichtigste in Kürze

Lawson oder Colapinto für das Tsunoda-Cockpit im Racing Bull?

Für Yuki Tsunoda im Racing-Bulls-Boliden liefen die Rennen zwar bisher auch unglücklich, jedoch zeigte der Japaner seinen Speed zumindest in den Qualifyings. Seine Rennergebnisse waren Produkte der chaotischen Schlussphase in Australien sowie einer misslungenen Taktik seines Teams in China. Im Sprintrennen von Shanghai konnte er als Sechster überzeugen.

Beim kommenden Grand Prix von Suzuka (Japan) soll laut Schumacher Lawson das Cockpit von Tsunoda im Racing Bull übernehmen. Der 23-jährige Neuseeländer bestritt in den Saisons 2023 und 2024 bereits 11 Rennen für das Team und sammelte sechs WM-Punkte.