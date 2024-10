Zwei Tage später, nachdem Perez am Samstag im Qualifying in Q1 ausgeschieden war und sich am Sonntag im Rennen unter anderem eine eher peinliche Fünf-Sekunden-Strafe eingehandelt hatte, weil er in seiner Startbox viel zu weit vorne stand, hört sich das alles etwas anders an.

Die Gerüchte, dass Perez sein Cockpit bei Red Bull spätestens zur Saison 2025 verlieren könnte , gibt es schon lange. Doch noch am Freitag hatte Horner in der offiziellen FIA-Pressekonferenz der Teamchefs erklärt: "Checo ist unser Fahrer. Er hat einen Vertrag für 2025."

Die Kritik an Sergio Perez reißt nicht ab. Nach P17 beim Heimrennen in Mexiko wählt auch Teamchef Christian Horner deutliche Worte und heizt die Gerüchte um seinen Schützling an.

Horner: "Irgendwann kommt der Punkt, an dem ..."

"Als Team müssen wir mit beiden Autos in die Punkte fahren, das liegt in der Natur der Formel 1", so Horner. Doch genau an dieser Aufgabe scheitert Perez in diesem Jahr immer wieder. In den bisherigen 20 Saisonrennen blieb er fünfmal komplett ohne Zähler.

Zum Vergleich: Teamkollege Max Verstappen punktete lediglich ein einziges Mal nicht, als er in Melbourne unverschuldet ausschied. Der Weltmeister hat mehr als doppelt so viele Zähler auf dem Konto (362:150), was sich auch in der Konstrukteurs-WM auswirkt (die Teamwertung in der Übersicht).

Dort ist Red Bull in Mexiko auf Rang drei hinter Ferrari abgerutscht. Könnte Red Bull Perez im WM-Endspurt im Extremfall also sogar noch vor dem Ende des Jahres austauschen? Auf Nachfrage schließt Horner das zumindest nicht explizit aus.

Die Leistungen des Mexikaner stünden "konstant" unter Beobachtung, sagt Horner lediglich und erklärt: "Aus Sicht des Teams arbeiten wir so hart wie möglich mit ihm zusammen und versuchen, ihn zu unterstützen."

"Wir haben alles getan, was wir konnten, um Checo zu unterstützen, und werden dies auch am kommenden Wochenende in Brasilien tun. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man nicht mehr viel tun kann", so der Red-Bull-Teamchef.