Formel 1: Red Bull zieht wohl Konsequenzen aus der Krise und ersetzt Liam Lawson mit Yuki Tsunoda

Nach nur zwei Rennen zieht Red Bull Racing offenbar die Reißleine. Der bislang enttäuschende Liam Lawson soll demnach schon beim nächsten GP in Japan von Yuki Tsunoda ersetzt werden.

Red Bull Racing wird in der Formel 1 anscheinend nach nur zwei Rennen erneut den Teampartner von Weltmeister Max Verstappen auswechseln.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll bereits beim Grand Prix in Suzuka am 6. April Yuki Tsunoda vom Schwesterteam Racing Bulls den erfolglosen Liam Lawson ersetzen. Auf "AFP"-Anfrage gab es am Dienstagabend keine Reaktion mehr.

Lawson (23) hatte an Verstappens Seite zur neuen Saison Sergio Pérez ersetzt. Der Neuseeländer erlebte allerdings einen miserablen Start: Während Verstappen in einem schwächelnden Auto konstant vorne mitfährt, ist Lawson noch ohne WM-Punkt.

Tsunoda (24) steigt laut "Canal+" aus Frankreich und der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" pünktlich zu seinem Heimspiel ins stärkere Team auf.