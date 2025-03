Formel 1: Das Problem von Red Bull heißt nicht Liam Lawson - ein Kommentar

Schon nach zwei Rennen steht der Neuseeländer bei Red Bull offenbar vor dem Rausschmiss. Verantwortlich für die derzeitige Krise des Teams sind aber Andere. Ein Kommentar.

Von Tobias Wiltschek

Was musste Sergio Perez in der Vergangenheit nicht alles an Kritik ertragen?!

Der Mexikaner im zweiten Red-Bull-Cockpit hatte nie eine Chance im teaminternen Duell gegen Dauer-Weltmeister Max Verstappen.

Immerhin aber wurde er 2022 Dritter und 2023 Zweiter in der Fahrerwertung und verhalf so seinem Team jeweils zum Gewinn des Konstrukteurs-Titels. Dennoch schmiss ihn der Rennstall nach Rang acht in der Fahrer-WM am Ende der vergangenen Saison hochkant raus, obwohl er gerade erst seinen Vertrag verlängert hatte.

Auch bei vielen Experten war Perez längst durchgefallen und wurde für so gut wie alles verantwortlich gemacht, was bei Red Bull falsch lief.