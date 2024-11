Formel 1: Russell-Pole am seidenen Faden - "Dachte, wir würden es nicht schaffen"

Denn im besagten ersten Run, der Russell bereits die vorläufige Bestzeit einbrachte, berührte der Brite in Kurve 5 einmal die Mauer. Er kam anschließend zurück an die Box, und weniger als drei Minuten vor dem Ende der Session wurde noch immer an seinem Auto gearbeitet.

Der Mercedes-Pilot berichtet: "Auf meinem ersten Run hatte ich einen kleinen Moment, und danach wechselten sie meinen Frontflügel. Es gab also einen Moment, in dem ich dachte, wir würden es nicht vor der Zielflagge schaffen."

George Russell startet am Samstag (Ortszeit) von der Pole Position ins Formel-1 -Rennen in Las Vegas. Doch um ein Haar wäre es für den Mercedes-Fahrer in der Qualifikation nur der fünfte Platz gewesen. Denn Russell hätte seinen zweiten Versuch in Q3 fast nicht mehr fahren können.

Noch vor dem Wochenende habe er "absolut nicht" damit gerechnet, so schnell zu sein. "Aber ich bin einfach nur glücklich, und wir müssen jetzt verstehen, warum [das Auto] an diesem Wochenende so schnell war, denn es war eine echte Überraschung."

Denn mit der 1:32.811 aus seinem ersten Versuch wäre er am Ende nur auf P5 gelandet. Auch Russell selbst weiß: "Wir waren das ganze Wochenende über so schnell. Aber ich wusste, dass die letzte Runde im Q3 diejenige sein würde, die zählt."

"Und auf der Strecke in Vegas rutscht man einfach sehr viel. Vielleicht war das ein kleiner Faktor, dass die Limitierung durch das Untersteuern hier weniger zum Vorschein kam. Es gibt einige Kurven, in denen dieses Auto sehr gut funktioniert. Vor allem im ersten Sektor fühlt sich das Auto wie auf Schienen an, besonders in Kurve 3", berichtet er.

"Nein, ehrlich gesagt nicht", antwortet er nämlich auf die Frage, ob die Kälte in Las Vegas der entscheidende Faktor gewesen sei? Er erklärt: "Es ist kein Geheimnis, dass wir in dieser Saison etwas mit Untersteuern zu kämpfen hatten."

"Das hat uns in Spa geholfen und auch in Silverstone. Und das ist natürlich einerseits gut für hier, aber wir würden uns schon wünschen, dass wir ein Auto haben, das überall funktioniert", so der Österreicher. Spannend: Russell stimmt seinem Boss nur bedingt zu.

"Oder das Auto ist so schnell, dass wir plötzlich alles in Grund und Boden fahren", grinst Wolff, ergänzt dann aber ganz ernst: "Nein, es ist schon die Kälte, definitiv. Wir sind eines der wenigen Teams, die mit wenig Grip auch Reifentemperatur erzeugen."

Warum Russell "alles riskieren" wollte

Zur Erinnerung: Mercedes hatte auch in allen drei Training zuvor die Nase vorne gehabt. In FT1 und FT2 lag Lewis Hamilton jeweils vorn, in FT3 Russell. Doch in dieser Saison erlebte man es bereits häufig, dass Mercedes an einem Freitag schnell, am Samstag dann aber nicht mehr ganz vorne war.

Dieser Trend wiederholte sich heute nicht, doch laut Russell war keinesfalls gesetzt, dass Mercedes wieder so stark wie am Trainingstag sein würde. So habe man nämlich gewusst, dass die Rundenzeiten im Qualifying deutlich schneller sein würden.

"Es ist eine ziemlich schwierige Entscheidung am Donnerstagabend, wenn das Auto gut funktioniert. Man will es nicht anfassen, aber man weiß, dass es morgen ganz anders sein wird. Man muss also einige Veränderungen vornehmen, um sich an die Verbesserung der Strecke anzupassen", erklärt Russell.

In der Tat war die Tagesbestzeit am Donnerstag eine 1:33.825, Russells Polezeit am Freitag war also satte 1,5 Sekunden schneller. Und auch während des Qualifyings wurde die Strecke immer schneller, weshalb Russell in Q3 (auch ohne den Flügeltausch) als letzter Fahrer auf die Strecke gehen wollte.

Die Strecke habe sich im letzten Segment noch einmal "massiv" verbessert, so Russell, der erklärt: "Ich denke, zwischen dem ersten und dem letzten Auto war es mehr als eine Zehntelsekunde." Nirgendwo sonst gebe es im ganzen Jahr so eine starke Entwicklung der Strecke.

"Deswegen wollte ich alles riskieren", so Russell, der natürlich wusste, dass er seine Runde bei einer späten gelben oder roten Flagge hätte abbrechen müssen. Auch in diesem Fall wäre er statt von der Pole von deutlich weiter hinten gestartet.