Formel-1-Saison 2026

Formel-1-Saison 2026: Neues Reglement, Teams, Strecken - alle Infos zu Teams, Fahrern, Rennkalender, Fahrer- und Teamwertung und Übertragung im TV

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 08:53 Uhr
  • ran.de

Die Formel-1-Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. ran liefert alle Infos zum Saisonstart.

Die Formel-1-Saison 2025 war an Spannung kaum zu überbieten. Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri kämpften gleich drei Piloten zum Saisonfinale um die Krone. Das gab es 15 Jahre lang nicht mehr.

Platz drei im letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi reichte Norris, um sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen erstmals den WM-Titel zu schnappen. Für McLaren war es der erste Triumph seit 2008.

In der Saison 2026 werden die Karten aber komplett neu gemischt. Denn es gibt zahlreiche technische Neuerungen. Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen? Wie schlagen sich die Debütanten? Und wo könnt ihr das alles live verfolgen?

ran liefert alle Infos rund um die Formel-1-Saison 2026.

Wann startet die Formel-1-Saison?

Der Saisonauftakt steigt vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien). Das Finale findet traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi statt. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen.

Formel 1: Welche Teams und Piloten sind dabei?

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt.

Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.

Einen Debütanten gibt es auch: Der 18-jährige Arvid Lindblad aus der Red-Bull-Akademie fährt für das Schwesterteam Racing Bulls.

Und so sind die Teams besetzt:

  • Mercedes: George Russell (Großbritannien), Kimi Antonelli (Italien)
  • Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Isack Hadjar (Frankreich)
  • McLaren: Lando Norris (Großbritannien), Oscar Piastri (Australien)
  • Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)
  • Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Arvid Lindblad (Großbritannien)
  • Audi: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)
  • Haas: Esteban Ocon (Frankreich), Oliver Bearman (Großbritannien)
  • Williams: Carlos Sainz (Spanien), Alex Albon (Thailand)
  • Cadillac: Sergio Perez (Mexiko), Valtteri Bottas (Finnland)
  • Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)
  • Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026

1 / 22
<strong>McLaren: Lando Norris</strong><br>In der Formel 1 seit: 2019<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

McLaren: Lando Norris
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>McLaren: Oscar Piastri</strong><br>In der Formel 1 seit: 2022<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028
© IMAGO

McLaren: Oscar Piastri
In der Formel 1 seit: 2022
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028

<strong>Mercedes: George Russell</strong><br>In der Formel 1 seit: 2019<br> Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Mercedes: George Russell
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Mercedes: Kimi Antonelli</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Mercedes: Kimi Antonelli
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Red Bull: Max Verstappen</strong><br>In der Formel 1 seit: 2016<br> Vertragslaufzeit: Bis 2028
© IMAGO

Red Bull: Max Verstappen
In der Formel 1 seit: 2016
Vertragslaufzeit: Bis 2028

<strong>Red Bull: Isack Hadjar</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Red Bull: Isack Hadjar
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Ferrari: Lewis Hamilton</strong><br>In der Formel 1 seit: 2007<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Ferrari: Lewis Hamilton
In der Formel 1 seit: 2007
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Ferrari: Charles Leclerc</strong><br>In der Formel 1 seit: 2018<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Ferrari: Charles Leclerc
In der Formel 1 seit: 2018
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Williams: Alexander Albon</strong><br>In der Formel 1 seit: 2019<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Williams: Alexander Albon
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Williams: Carlos Sainz</strong><br>In der Formel 1 seit: 2015<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Williams: Carlos Sainz
In der Formel 1 seit: 2015
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Racing Bulls: Liam Lawson</strong><br>In der Formel 1 seit: 2024<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Racing Bulls: Liam Lawson
In der Formel 1 seit: 2024
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Racing Bulls: Arvid Lindblad</strong><br>In der Formel 1 seit: 2026<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Racing Bulls: Arvid Lindblad
In der Formel 1 seit: 2026
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Aston Martin: Fernando Alonso</strong><br>In der Formel 1 seit: 2001<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Aston Martin: Fernando Alonso
In der Formel 1 seit: 2001
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Aston Martin: Lance Stroll</strong><br>In der Formel 1 seit: 2017<br>Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Aston Martin: Lance Stroll
In der Formel 1 seit: 2017
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Haas:&nbsp;Oliver Bearman</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Haas: Oliver Bearman
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Haas:&nbsp;Esteban Ocon</strong><br>In der Formel 1 seit: 2016<br> Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Haas: Esteban Ocon
In der Formel 1 seit: 2016
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Audi: Nico Hülkenberg</strong><br>In der Formel 1 seit: 2008<br> Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Audi: Nico Hülkenberg
In der Formel 1 seit: 2008
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Audi: Gabriel Bortoleto</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Audi: Gabriel Bortoleto
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Alpine: Pierre Gasly</strong><br>In der Formel 1 seit: 2017<br>Vertragslaufzeit: Bis 2028
© IMAGO

Alpine: Pierre Gasly
In der Formel 1 seit: 2017
Vertragslaufzeit: Bis 2028

<strong>Alpine: Franco Colapinto</strong>&nbsp;<br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Alpine: Franco Colapinto 
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Cadillac: Sergio Perez</strong><br>In der Formel 1 seit: 2011<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027
© IMAGO

Cadillac: Sergio Perez
In der Formel 1 seit: 2011
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

<strong>Cadillac: Valtteri Bottas</strong><br>In der Formel 1 seit: 2010<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027
© IMAGO

Cadillac: Valtteri Bottas
In der Formel 1 seit: 2010
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

Formel 1: Welche neuen Teams sind dabei?

Audi und Cadillac feiern ihre Premiere in der Königsklasse.

Mit Audi kehrt ein deutscher Hersteller als eigenständiges Werksteam in die Formel 1 zurück. Die Ingolstädter haben den Sauber-Rennstall komplett übernommen.

Cadillac steigt komplett neu ein. Die US-Amerikaner fahren mit Ferrari-Motor und sind eine Tochter von General Motors.

Formel 1: Wie sieht die aktuelle Fahrerwertung aus?

#NameTeamTeamPunkte
1George RussellGroßbritannienGeorge RussellMercedes AMG F1 TeamMercedes AMG F1 TeamMercedes25
2Kimi AntonelliItalienKimi AntonelliMercedes AMG F1 TeamMercedes AMG F1 TeamMercedes18
3Charles LeclercMonacoCharles LeclercFerrariFerrariFerrari15
4Lewis HamiltonGroßbritannienLewis HamiltonFerrariFerrariFerrari12
5Lando NorrisGroßbritannienLando NorrisMcLaren F1 TeamMcLaren F1 TeamMcLaren 10
6Max VerstappenNiederlandeMax VerstappenRed Bull RacingRed Bull RacingRed Bull8
7Oliver BearmanGroßbritannienOliver BearmanHaas F1 TeamHaas F1 TeamHaas6
8Arvid LindbladGroßbritannienArvid LindbladRacing Bulls F1 TeamRacing Bulls F1 TeamRB F1 Team4
9Gabriel BortoletoBrasilienGabriel BortoletoAudi F1 TeamAudi F1 TeamAudi F1 Team2
10Pierre GaslyFrankreichPierre GaslyAlpine F1 TeamAlpine F1 TeamAlpine1
11Esteban OconFrankreichEsteban OconHaas F1 TeamHaas F1 TeamHaas0
12Alex AlbonThailandAlex AlbonWilliams RacingWilliams RacingWilliams0
13Liam LawsonNeuseelandLiam LawsonRacing Bulls F1 TeamRacing Bulls F1 TeamRB F1 Team0
14Franco ColapintoArgentinienFranco ColapintoAlpine F1 TeamAlpine F1 TeamAlpine0
15Carlos SainzSpanienCarlos SainzWilliams RacingWilliams RacingWilliams0
16Sergio PérezMexikoSergio PérezCadillac F1 TeamCadillac F1 TeamCadillac0
17Isack HadjarFrankreichIsack HadjarRed Bull RacingRed Bull RacingRed Bull0
18Oscar PiastriAustralienOscar PiastriMcLaren F1 TeamMcLaren F1 TeamMcLaren 0
19Nico HülkenbergDeutschlandNico HülkenbergAudi F1 TeamAudi F1 TeamAudi F1 Team0
20Fernando AlonsoSpanienFernando AlonsoAston Martin F1 TeamAston Martin F1 TeamAston Martin0
21Valtteri BottasFinnlandValtteri BottasCadillac F1 TeamCadillac F1 TeamCadillac0
22Lance StrollKanadaLance StrollAston Martin F1 TeamAston Martin F1 TeamAston Martin0
Formel 1: Wie sieht die aktuelle Teamwertung aus?

#TeamTeamPunkte
1Mercedes AMG F1 TeamDeutschlandMercedes AMG F1 TeamMercedes43
2FerrariItalienFerrariFerrari27
3McLaren F1 TeamGroßbritannienMcLaren F1 TeamMcLaren 10
4Red Bull RacingÖsterreichRed Bull RacingRed Bull8
5Haas F1 TeamUSAHaas F1 TeamHaas6
6Racing Bulls F1 TeamItalienRacing Bulls F1 TeamRB F1 Team4
7Audi F1 TeamDeutschlandAudi F1 TeamAudi F1 Team2
8Alpine F1 TeamFrankreichAlpine F1 TeamAlpine1
9Williams RacingGroßbritannienWilliams RacingWilliams0
10Cadillac F1 TeamUSACadillac F1 TeamCadillac0
11Aston Martin F1 TeamGroßbritannienAston Martin F1 TeamAston Martin0
Der Formel-1-Rennkalender 2026

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

  • 6. - 8. März: GP in Melbourne (Australien)
  • 13. - 15. März: GP in Shanghai (China)
  • 27. - 29. März: GP in Suzuka (Japan)
  • 10. - 12. April: GP in Sakhir (Bahrain)
  • 17. - 19. April: GP in Dschidda (Saudi-Arabien)
  • 1. - 3. Mai: GP in Miami (USA)
  • 22. - 24. Mai: GP in Montreal (Kanada)
  • 5. - 7. Juni: GP in Monte Carlo (Monaco)
  • 12. - 14. Juni: GP in Barcelona (Spanien)
  • 26. - 28. Juni: GP in Spielberg (Österreich)
  • 3. - 5. Juli: GP in Silverstone (Großbritannien)
  • 17. - 19. Juli: GP in Spa (Belgien)
  • 24. - 26. Juli: GP in Budapest (Ungarn)
  • 21. - 23. August: GP in Zandvoort (Niederlande)
  • 4. - 6. September: GP in Monza (Italien)
  • 11. - 13. September: GP in Madrid (Spanien)
  • 24. - 26. September: GP in Baku (Aserbaidschan)
  • 9. - 11. Oktober: GP in Singapur (Singapur)
  • 23. - 25. Oktober: GP in Austin (USA)
  • 30. Oktober - 1. November: GP in Mexiko-Stadt (Mexiko)
  • 6. - 8. November: GP in Sao Paulo (Brasilien)
  • 19. - 21. November: GP in Las Vegas (USA)
  • 27. - 29. November: GP in Lusail (Katar)
  • 4. - 6. Dezember: GP in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

Wird es in der Formel-1-Saison 2026 wieder Sprints geben?

Ja. Insgesamt wird es zusätzlich zu den regulären Rennen sechs Sprints geben:

  • Shanghai (China)
  • Miami (USA)
  • Montreal (Kanada)
  • Silverstone (Großbritannien)
  • Zandvoort (Niederlande)
  • Singapur (Singapur)
Formel 1: Viel Tradition! So sehen die F1-Autos 2026 aus

Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung

Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion.

Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz.

Das bisherige DRS-System wird durch eine aktive Aerodynamik ersetzt.

Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

Formel 1: Wo werden Trainings, Qualifyings und Rennen im TV, Stream live übertragen?

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen.

Wer die Formel 1 lieber im Livestream online verfolgt, kann dies mit Sky Go oder WOW tun.

ran begleitet die Rennen im Liveticker.

Formel 1: Gibt es auch eine Übertragung im Free-TV?

Das ist bislang (Stand: 1. März) noch unklar. In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte für sieben Rennen gesichert, dazu einige Sprints und Qualifyings.

Ob das in dieser Saison wieder so laufen wird, sollte sich bis zum Saisonstart klären. Stand jetzt gibt es aber keine Live-Übertragungen.

Ein RTL-Sprecher kündigte gegenüber "Motorsport-Total.com" "zeitnah Klarheit" an.

