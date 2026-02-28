- Anzeige -
- Anzeige -
Saisonauftakt 2026

Formel 1: Großer Preis von Australien im TV, Livestream und Ticker - alle Infos zum Saisonauftakt 2026

  • Veröffentlicht: 28.02.2026
  • 19:07 Uhr
  • ran.de

Die Formel-1-Saison 2026 läutet eine neue Ära ein. Dank revolutionärer technischer Neuerungen werden die Karten neu gemischt. So verfolgt ihr zum Saisonauftakt den Großen Preis von Australien live im TV, Stream und Ticker.

Alles neu in der Formel 1 2026: Motoren, Aerodynamik und zwei neue Teams mit Audi und Cadillac. Doch eins bleibt: der Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien in Melbourne.

Vom 6. bis 8. März 2026 wird sich erstmals zeigen, welches Team sich mit den Regeländerungen bislang am besten zurechtfindet.

Kann Weltmeister Lando Norris wie im Vorjahr die Konkurrenz auf dem Albert Park Circuit abhängen? Oder schlägt der viermalige Champion Max Verstappen zurück?

Wie verläuft die Formel-1-Premiere für die beiden neuen Rennställe und wie schlägt sich der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg? Der Saisonauftakt Down Under wird es zeigen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1 live - Großer Preis von Australien: Wann startet der GP?

  • Grand Prix: Großer Preis von Australien in Melbourne
  • Strecke: Albert Park Circuit
  • Vorjahressieger: Lando Norris (McLaren)
  • 1. Training: 6. März ab 2:30 Uhr (Liveticker)
  • 2. Training: 6. März ab 6 Uhr (Liveticker)
  • 3. Training: 7. März ab 2:30 Uhr (Liveticker)
  • Qualifying: 7. März ab 6 Uhr (Liveticker)
  • Rennen: 8. März ab 5 Uhr (Liveticker)
- Anzeige -
- Anzeige -

Australien-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Das ist bislang (Stand 28. Februar) noch unklar. In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte an sieben Rennen sowie an einigen Sprints und Qualifyings gesichert. Ob sich das in der Saison 2026 wiederholt, soll zeitnah geklärt werden, sagte ein Sender-Sprecher zu "Motorsport-Total.com".

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Formel 1 live in Melbourne: Wo läuft der Australien-GP im Pay-TV?

Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live.

Dafür wird jedoch ein kostenpflichtiger Vertrag benötigt.

Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026

1 / 22
<strong>McLaren: Lando Norris</strong><br>In der Formel 1 seit: 2019<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

McLaren: Lando Norris
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>McLaren: Oscar Piastri</strong><br>In der Formel 1 seit: 2022<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028
© IMAGO

McLaren: Oscar Piastri
In der Formel 1 seit: 2022
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028

<strong>Mercedes: George Russell</strong><br>In der Formel 1 seit: 2019<br> Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Mercedes: George Russell
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Mercedes: Kimi Antonelli</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Mercedes: Kimi Antonelli
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Red Bull: Max Verstappen</strong><br>In der Formel 1 seit: 2016<br> Vertragslaufzeit: Bis 2028
© IMAGO

Red Bull: Max Verstappen
In der Formel 1 seit: 2016
Vertragslaufzeit: Bis 2028

<strong>Red Bull: Isack Hadjar</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Red Bull: Isack Hadjar
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Ferrari: Lewis Hamilton</strong><br>In der Formel 1 seit: 2007<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Ferrari: Lewis Hamilton
In der Formel 1 seit: 2007
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Ferrari: Charles Leclerc</strong><br>In der Formel 1 seit: 2018<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Ferrari: Charles Leclerc
In der Formel 1 seit: 2018
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Williams: Alexander Albon</strong><br>In der Formel 1 seit: 2019<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Williams: Alexander Albon
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Williams: Carlos Sainz</strong><br>In der Formel 1 seit: 2015<br>Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
© IMAGO

Williams: Carlos Sainz
In der Formel 1 seit: 2015
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

<strong>Racing Bulls: Liam Lawson</strong><br>In der Formel 1 seit: 2024<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Racing Bulls: Liam Lawson
In der Formel 1 seit: 2024
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Racing Bulls: Arvid Lindblad</strong><br>In der Formel 1 seit: 2026<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Racing Bulls: Arvid Lindblad
In der Formel 1 seit: 2026
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Aston Martin: Fernando Alonso</strong><br>In der Formel 1 seit: 2001<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Aston Martin: Fernando Alonso
In der Formel 1 seit: 2001
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Aston Martin: Lance Stroll</strong><br>In der Formel 1 seit: 2017<br>Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Aston Martin: Lance Stroll
In der Formel 1 seit: 2017
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Haas:&nbsp;Oliver Bearman</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Haas: Oliver Bearman
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Haas:&nbsp;Esteban Ocon</strong><br>In der Formel 1 seit: 2016<br> Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Haas: Esteban Ocon
In der Formel 1 seit: 2016
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Audi: Nico Hülkenberg</strong><br>In der Formel 1 seit: 2008<br> Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Audi: Nico Hülkenberg
In der Formel 1 seit: 2008
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Audi: Gabriel Bortoleto</strong><br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
© IMAGO

Audi: Gabriel Bortoleto
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

<strong>Alpine: Pierre Gasly</strong><br>In der Formel 1 seit: 2017<br>Vertragslaufzeit: Bis 2028
© IMAGO

Alpine: Pierre Gasly
In der Formel 1 seit: 2017
Vertragslaufzeit: Bis 2028

<strong>Alpine: Franco Colapinto</strong>&nbsp;<br>In der Formel 1 seit: 2025<br>Vertragslaufzeit: Bis 2026
© IMAGO

Alpine: Franco Colapinto 
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026

<strong>Cadillac: Sergio Perez</strong><br>In der Formel 1 seit: 2011<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027
© IMAGO

Cadillac: Sergio Perez
In der Formel 1 seit: 2011
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

<strong>Cadillac: Valtteri Bottas</strong><br>In der Formel 1 seit: 2010<br> Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027
© IMAGO

Cadillac: Valtteri Bottas
In der Formel 1 seit: 2010
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

- Anzeige -

Großer Preis von Australien: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?

Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an.

Dafür benötigt man ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement. Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht.

- Anzeige -

Großer Preis von Australien: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?

Für alle, die die Rennwochenenden nicht schauen können, gibt's auf ran einen Liveticker.

Wir tickern alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht. 

- Anzeige -

Australien-GP in Melbourne: Der Formel-1-Saisonauftakt kompakt

  • Grand Prix: Großer Preis von Australien in Melbourne
  • Strecke: Albert Park Circuit
  • Streckenlänge: 5,278 Kilometer
  • Rennrunden: 58 (306,124 Kilometer)
  • Saisonrennen: 1 von 24
  • Free-TV: ---
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Lando Norris (McLaren)
News

Formel 1 2026: Neue Motoren, neue Regeln, neue Teams

  • 28.02.2026
  • 18:19 Uhr
Die FIA präsentiert eine Lösung
News

Nach Motoren-Zoff in der Formel 1: FIA ändert die Regeln

  • 28.02.2026
  • 11:50 Uhr
Formel-1-Experte Ralf Schumacher
News

Ralf Schumacher: Micks IndyCar-Einstieg "unnötig"

  • 27.02.2026
  • 07:20 Uhr
Mick Schumacher (DEU, Mercedes-AMG Petronas F1 Team), Jack Doohan (AUS, BWT Alpine F1 Team), F1 Grand Prix of Japan at Suzuka International Racing Course on April 5, 2024 in Suzuka, Japan. (Photo b...
News

F1-Fahrer verrät: "Habe ernsthafte Morddrohungen erhalten"

  • 26.02.2026
  • 17:14 Uhr
Laura Müller, Renningenieurin von Esteban Ocon im Haas Formel 1 Team. BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 13.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaf...
News

Formel-1-Premiere: Kurve nach Ingenieurinnen benannt

  • 26.02.2026
  • 14:54 Uhr
Experte Ralf Schumacher
News

Schumacher zur Verstappen-Kritik: "Weiß nicht, was das soll"

  • 26.02.2026
  • 12:39 Uhr
Vettels 2011 WM-Auto
News

Formel 1: Vettels WM-Auto aus 2011 fängt Feuer

  • 24.02.2026
  • 17:03 Uhr
Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 ISTANBUL, TURKEY
News

Formel 1: "Beste Strecke der Welt" kurz vor Rückkehr?

  • 24.02.2026
  • 15:58 Uhr
Max Verstappen und Stefano Domenicali
News

Verstappen vor Rücktritt? F1-Boss spricht Klartext

  • 24.02.2026
  • 14:41 Uhr
imago images 1072572847
News

Hamilton und der Rücktritt: "Vergessen, wer ich war"

  • 23.02.2026
  • 21:15 Uhr