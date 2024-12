Formel 1 - Sergio Perez angeblich vor Rausschmiss: Nachfolger stehen bereit

Nach dem letzten F1-Rennen des Jahres in Abu Dhabi will Red Bull Racing wohl Fakten schaffen. Sergio Perez steht demnach vor dem Rausschmiss.

Sergio Perez wehrt sich weiter tapfer gegen die Gerüchte.

Inzwischen bleibt ihm als einziges Argument nur noch sein Vertrag. Der läuft noch bis einschließlich 2025, beinhaltet aber angeblich auch eine Leistungsklausel.

Und auch ohne diese zu kennen, dürfte klar sein, dass der Mexikaner sie in dieser Formel-1-Saison gerissen hat. Er hat mehr als 250 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen und ist ein großer Faktor dafür, dass Red Bull Racing in diesem Jahr den Konstrukteurstitel nicht gewinnen konnte.

Perez konnte in seinen vorherigen Saisons zwar auch schon nicht mit dem viermaligen Weltmeister mithalten, in diesem Jahr befand sich der 34-Jährige aber in einer Dauerkrise.

Als WM-Achter ist er der schwächste Fahrer der vier Topteams McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull.