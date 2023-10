Anzeige

Der oft in der Kritik stehende Sergio Perez spricht in einem Interview sehr offen darüber, warum er nicht so schnell wie sein Teamkollege ist und warum er nach einem guten Saisonstart Probleme bekam

Sergio Perez hat über den mentalen Druck gesprochen, bei Red Bull im besten Auto zu sitzen und Verstappen als Teamkollegen zu haben. "Das ist hart. Aber wenn du für Red Bull fahren willst, musst du damit leben und mental sehr stark sein, um das zu überleben", sagt er im Interview mit der Fachzeitschrift "Motorsport aktuell".

Der Mexikaner belegt zwar Rang 2 der Fahrerwertung, hat aber mit 223 Zählern einen großen Rückstand auf Max Verstappen mit 400 Punkten und steht wegen seiner vielen Fahrfehler oftmals in der Kritik.