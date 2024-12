Nach dem letzten F1-Rennen des Jahres in Abu Dhabi will Red Bull Racing wohl Fakten schaffen. Sergio Perez steht demnach vor dem Rausschmiss.

Die Anzeichen für eine Trennung von Sergio Perez verdichten sich. Obwohl der Mexikaner noch einen für 2025 gültigen Vertrag bei Red Bull besitzt, scheint auch der 34-Jährige selbst nicht mehr an einen Verbleib beim Team von Weltmeister Max Verstappen zu glauben.

"Ich weiß es nicht. Wir werden einfach sehen, was in den kommenden Tagen passiert", antwortete er in Abu Dhabi bei "Sky" auf eine entsprechende Frage. Zum Zeitpunkt des Interviews lief das Rennen noch. Doch Perez war - wie so oft in dieser Saison - bereits vorzeitig ausgeschieden. Schon in der ersten Runde musste er das Rennen nach einem Dreher beenden.

"Ich bin glücklich, dass jetzt alles vorbei ist. Denn es war ein sehr frustrierendes und schwieriges Jahr", sagte Perez und vermittelte das Gefühl, dass er das Ende der Saison sehnlichst erwartet hatte.

Ob er in der nächsten Saison wieder kommt? Dieser Frage wich er aus und verwies noch einmal auf seinen Vertrag, sagte aber auch: "Wir werden miteinander sprechen." Sein Arbeitspapier aber soll eine Leistungsklausel beinhalten.

Und auch ohne diese zu kennen, dürfte klar sein, dass der Mexikaner sie in dieser Formel-1-Saison gerissen hat. Er hat die gerade zu Ende gegangene Saison mit 285 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen abgeschlossen und ist ein großer Faktor dafür, dass Red Bull Racing in diesem Jahr den Konstrukteurstitel nicht gewinnen konnte.

Perez konnte in seinen vorherigen Saisons zwar auch schon nicht mit dem viermaligen Weltmeister mithalten, in diesem Jahr befand sich der 34-Jährige aber in einer Dauerkrise.

Als WM-Achter ist er der schwächste Fahrer der vier Topteams McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull.