Antonio Perez, Vater von Formel-1-Pilot Sergio Perez, äußerte sich abfällig über die Homosexualität von Ralf Schumacher. Der Red-Bull-Fahrer distanzierte sich deutlich.

Klare Kante von Sergio Perez! Der Red-Bull-Pilot hat sich bei der Ankunft in Las Vegas erstmals zu den grenzwertigen Aussagen seines Vaters Antonio Perez Garibay über Formel-1-Experte Ralf Schumacher geäußert - und dabei klar Stellung bezogen.

"Zunächst einmal bin ich mit keinem seiner Kommentare einverstanden", erklärt Perez am Mittwochabend (Ortszeit), ehe er klarstellt: "Ich denke, er hat in dieser Hinsicht einen Fehler gemacht. Ich teile keine seiner Ansichten." Gleichzeitig, so betont der Red-Bull-Pilot, könne er aber "nicht kontrollieren, was mein Vater sagt. Ich kann nur kontrollieren, was ich sage."

In einem Interview mit dem spanischsprachigen Podcast von "ESPN" hatte Perez senior Aussagen an der Grenze zur Homophobie getätigt: "Es gibt da einen Fahrer, der in der Formel 1 war, und der nun Journalist ist, der erst behauptet hat, dass Checo schon bei Red Bull raus ist, und in den folgenden Wochen hat er sich dann geoutet", sagte der Mexikaner.