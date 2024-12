Gespräche bezüglich der weiteren Schritte mit Teamchef Christian Horner und RB-Berater Helmut Marko werden dem Bericht zufolge erst nach dem Saisonfinale stattfinden. Die besten Karten auf die Nachfolge hat offenbar Eigengewächs Liam Lawson, der noch für die Racing Bulls an den Start geht. Dort soll ab 2025 wiederum der 20-jährige Isack Hadjar der neue Partner von Yuki Tsunoda werden.

Jetzt herrscht offenbar Gewissheit. Sergio Perez wird am Sonntag voraussichtlich sein letztes Rennen für Red Bull absolvieren ( der Große Preis von Abu Dhabi ab 14 Uhr im ran-Liveticker ). Das berichtet "ESPN". Der Rennstall würde damit auf die katastrophalen Vorstellungen des Mexikaners in diesem Jahr reagieren, obwohl der Schritt mit hohen Kosten verbunden sein dürfte.

Das Wichtigste in Kürze

Ein vorzeitiger Perez-Abschied hatte sich bereits seit Wochen abgezeichnet. "Es ist natürlich keine schöne Situation für ihn", kommentierte Horner vor kurzem. Kurios: Die letzte Vertragsverlängerung ist gar nicht so lange her und verhindert wohl eine problemlose Trennung. Stattdessen soll der Fahrer eine Botschafterrolle innerhalb des Unternehmens übernehmen können.

Team-WM in Gefahr! Sergio Perez erlebt Horror-Saison

Seit Mitte Mai landete der ehemalige McLaren-Pilot kein einziges Mal in der Top-5. So kommt er auf bislang auf eine magere Ausbeute von 152 Punkten, sodass Red Bull trotz der 429 Zähler von Noch-Teamkollege und Weltmeister Max Verstappen eine Titelverteidigung in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft (das aktuelle Ranking) verpassen könnte.

Auch beim Rennen in Katar machte Perez keine gute Figur. Der 34-Jährige, der seit 2021 für die Roten Bullen antritt, verlor in der 40. Runde die Kontrolle über seinen Boliden und schied nach einer Drehung vorzeitig aus. Verstappen sicherte sich hingegen den Triumph im Wüstenstaat.