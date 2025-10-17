Formel 1 vor Neustart 2026: Warum sich Teams und Fahrer nicht lange binden

Lange Bindungen zwischen Teams und Fahrern sind gerade nicht sehr gefragt. Dieser Wunsch nach Flexibilität in der Formel 1 hat einen guten Grund.

George Russell hatte die Frage aller Fragen kommen sehen, und er probierte es erstmal mit einem sogenannten Dad-Joke. "Wie lang" sein neuer Vertrag bei Mercedes denn sei, wollte jemand wissen. "Oh, der ist ziemlich lang", sagte Russell und grinste, "ungefähr 52 Seiten".

Es wurde ein wenig gelacht, und dann fuhr Russell fort: "Auf jeden Fall gilt er für 2026 - nein, nein, er ist mehrjährig. Aber ein Vertrag ist eine private Geschichte." Nichts Genaues weiß man also - Mercedes hatte die Verlängerung mit dem aktuell wohl besten Fahrer nach Max Verstappen bloß für 2026 verkündet, gemunkelt wird über eine Option für mindestens ein weiteres Jahr.

Diese Zurückhaltung von Team und Fahrer hat einen guten Grund, und sie ist gerade exemplarisch für die gesamte Formel 1: Lange Bindungen über 2026 hinaus sind rar, denn das kommende Jahr stellt einen gewaltigen Einschnitt dar. Es gibt komplett neue Autos und komplett neue Antriebe, und das bedeutet: Im Moment weiß wirklich niemand, welcher Rennstall dann um Siege und den Titel fahren wird.

Eine sehr populäre These ist, dass Mercedes endlich wieder ganz vorne unterwegs sein wird. Wie schon 2014, als die damals neuen Hybrid-Motoren eingeführt wurden und die Silberpfeile für ein paar Jahre unschlagbar waren. Diesen Gedanken nahm Russell auf, als er sagte: "Ich glaube, dass Mercedes mir nächstes Jahr die beste Chance auf den Titel bietet."