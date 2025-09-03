Die Rennsportlegende Niki Lauda wurde 1975 und 1977 mit Ferrari Formel-1-Weltmeister. Am kommenden Rennwochenende in Monza wird der 2019 verstorbene Österreicher beim Heimrennen des italienischen Teams mit einem Sonderdesign geehrt.

Der Österreicher gewann seine erste von später insgesamt drei Weltmeisterschaften 1975 im Ferrari 312T - passenderweise beim Italien-Grand-Prix in Monza. Den Titel machte Lauda zudem am 7. September perfekt, also auf den Tag genau 50 Jahre vor dem Grand Prix am Sonntag.

Ferrari gewann damals nicht nur den Fahrertitel, sondern am gleichen Tag auch noch die Konstrukteurs-Meisterschaft.

Zu diesem Anlass bekommt der SF-25 an diesem Wochenende ein Design, das an jenes des Ferrari 312T angelehnt ist.

Unter anderem wurde der Rotton angepasst, die Motorenabdeckung ist in Weiß gehalten und darauf befindet sich die italienische Flagge.

Auch das Design der Startnummern wurde überarbeitet und der Heckflügel bekommt ebenfalls eine neue Farbe.