Doch vor allem der damalige Teamchef Frederic Vasseur, für den Bottas auch schon in Nachwuchsserien gefahren war, hatte den Finnen vom Wechsel nach Hinwil überzeugt. "Es gab einen klaren Plan für Ziele in diesen drei Jahren und wie wir diese erreichen wollten", sagt er. "Aber diese Pläne wanderten in die Tonne, als er ging."

"Ich bin erleichtert, dass diese Phase meiner Karriere vorbei ist", sagt Valtteri Bottas nach seinem letzten Rennen für Sauber. Der Finne beendete zum ersten Mal in seiner Karriere eine Formel-1-Saison mit null Punkten und erlebte auch in Abu Dhabi ein Rennen zum Vergessen mit zwei Kollisionen, zwei Strafen und einem Ausfall.

Aussagen über Audi-Zukunft nicht eingetroffen

Also blieb Bottas für 2023 an Bord und nahm auch sein drittes Vertragsjahr wahr, weil die Aussicht auf ein Werkscockpit bei Audi lockte. "Als Audi bestätigt wurde, wurde mir immer gesagt, dass ich eine der Säulen des Projekts sein würde", sagt der Finne. "Aber das ist nicht passiert."

Stattdessen setzt Sauber im kommenden Jahr auf Formel-2-Meister Gabriel Bortoleto an der Seite von Nico Hülkenberg, sodass sich Bottas nach einer anderen Option umsehen muss. Somit blieb ihm am Ende nur noch eine Übergangssaison, in der für Sauber nicht mehr viel zusammenlief und in der man bis zum vorletzten Rennen komplett ohne Punkte war.

"Man kann einfach nicht in die Zukunft schauen", sagt er über seinen damaligen Wechsel. "Es ist, wie es ist. Ich muss einfach sicherstellen, dass der nächste Wechsel ein guter sein wird. Hoffentlich werden bessere Zeiten kommen."

Übrigens: In der offiziellen Pressemitteilung von Sauber verabschiedete er sich so: "Ich möchte einen Moment nehmen, um allen im Team, allen bei Ferrari und allen Unterstützern für ihre unglaubliche Unterstützung in diesem Jahr zu danken."